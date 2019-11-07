У Тюмени пока нет законного способа помочь деньгами Кургану

Тюменская область не имеет законных оснований для предоставления «горизонтальных субсидий» Зауралью. Об этом в четверг, 7 ноября, заявил председатель комитета думы Тюменской области по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий.

«На заседании думы в прошедшем месяце была заложена законодательная база возможности оказания помощи Курганской области. Если посмотреть этот закон, финансирование, в том числе и этого направления, возможно только с принятием специального регионального закона. На сегодняшний день таких законов не принято. Безусловно, если посмотреть параметры бюджета, то эти суммы заложены, но эти деньги могут быть потрачены только с принятием специального закона», – заявил Горицкий в ответ на вопрос корреспондента «Нового дня».

Как сообщал «Новый День», Тюменская область готова выделить Зауралью почти полмиллиарда рублей с помощью так называемых горизонтальных трансфертов. Практика предоставления таких субсидий совершенно новый для России инструмент, запущенный федеральным Минфином год назад. Финансовую помощь регионам могут оказывать только богатые субъекты, которые, в свою очередь, практически не пользуются федеральными дотациями.

Создатель «Рейтинга эффективности губернаторов», автор влиятельного Telegram-канала «Давыдов. Индекс» Леонид Давыдов отметил, что новый инструмент региональной взаимопомощи вряд ли станет в России повсеместной практикой, поэтому ситуацию с Курганской областью он назвал «настоящим чудом».

«Со стороны курганского губернатора Вадима Шумкова это проявление хорошего регионального лоббизма. Молодец. Договорился и добился», – прокомментировал федеральный политолог Леонид Давыдов. Правительство Курганской области уже сообщило, на что будут потрачены 477 миллионов рублей, которые планирует выделить в качестве субсидии бюджет Тюменской области в течение 2020, 2021 и 2022 годов. Как сообщал «Новый день», деньги будут потрачены на реконструкцию объектов ЖКХ.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 07.11.19

Курганские МЧСники отказались комментировать «звуки взрывов». / В Кургане «скорая» попала в аварию. / Завтра в Кургане опять массово отключат воду и опять на целый день. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»