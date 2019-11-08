Курганский сенатор будет отвечать в Совфеде за финансы

Сенатор от Курганской области Елена Перминова займет высокий пост в Совете Федерации. Ее кандидатура одобрена на должность первого заместителя председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Решение о назначении Елены Перминовой принято на последнем заседании верхней палаты российского парламента, которое состоялось 6 ноября. Также курганский сенатор назначена исполняющим обязанности председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам. Николай Журавлев, который отвечал в Совфеде за этот блок вопросов, ушел на повышение – назначен заместителем председателя Совета Федерации.

58-летняя сенатор Перминова попала Совет Федерации в 2014 году, когда губернатором Курганской области был избран Алексей Кокорин. Именно он принял решение, что Перминова будет представлять Зауралье в Совфеде от имени региональной власти. В 2019 году ее полномочия продлил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

До этого момента сенатор занимала в верхней палате парламента пост заместителя председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам.

Елена Перминова родилась в Курганской области. В 90-е годы работала в налоговой инспекции Кургана, затем была назначена на должность заместителя губернатора, начальником финуправления Курганской области.

Курган, служба информации

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