Курганский губернатор Шумков занял особое место в кремлевском рейтинге

Курганская область вошла в пятерку лидеров по уровню доверия граждан губернатору. Такие данные были озвучены в Кремле на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, который проводил первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко.

Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, с 7 по 9 ноября вице-губернаторы всех регионов провели в Подмосковье, где Сергей Кириенко подводил итоги выполнения KPI региональными властями. Внутриполитический блок Кремля оценивал KPI регионалов по выборам, доверию президенту страны и главам регионов.

Лидерами среди субъектов РФ по уровню доверия президенту Путину стали Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области. В аутсайдерах Хабаровский край с губернатором от партии ЛДПР и Архангельская область, которая «не пережила» историю со строительством полигона на станции Шиес.

В пятерку лидеров по уровню доверия губернаторам вошли Ингушетия, Курганская и Курская области. Отметим, что в мае губернатор Курганской области Вадим Шумков в закрытом исследовании, проведенным для Кремля, был отмечен как губернатор с высоким уровнем доверия. Тогда глава Зауралья попал в десятку лидеров.

Выполнение выборного KPI кремлевские чиновники во главе с Кириенко в целом по стране признали успешным. В рейтинге соответственно оценивались регионы, где в сентябре прошли губернаторские выборы. Аналитики сверяли явку и оценку гражданами легитимности выборов главы субъекта РФ. По итогам сентябрьского голосования все губернаторы вписались в установленный для них KPI и набрали более 55% голосов при минимум 30-ти процентной явке.

Напомним, Вадим Шумков на прошедших в Зауралье губернаторских выборах показал совсем другие цифры. За него при явке 42% проголосовало 80,86% избирателей Курганкой области. На губернаторские выборы Шумков пошел не от партии власти, а как самовыдвиженец.

Как сообщает РБК, по итогам двухдневного совещания представители российских субъектов получили новые вводные. Вице-губернаторам посоветовали взаимодействовать со всеми партиями, представленными в их регионе, работать с «зеленой» экологической повесткой.

Губернаторам также рекомендовали не прекращать активность. «Если ничего не делать, то рейтинг можно потерять за полгода», – пересказывает содержание сказанного на семинаре один из собеседников РБК. Также в администрации президента отметили, как важно чиновникам работать с контентом в соцсетях.

Данные кремлевского рейтинга, который с вице-губернаторами обсуждал Кириенко, составлялись на основе георейтинга Фонда общественного мнения (ФОМ). Это закрытое исследование, которое проводится ФОМом несколько раз в год.

Курган, служба информации

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