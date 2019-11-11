Курганский губернатор упростил сдачу деклараций для сельских депутатов

Курганский закон, который освобождает депутатов сельских дум от сдачи имущественных деклараций, подписан губернатором Вадимом Шумковым и 8 ноября размещен на официальном интерент-портале правовой информации. Документ вступает в силу через 10 дней после его публикования.

Как сообщал «Новый День», в Зауралье депутатам сельских дум упростили процедуру ежегодного отчета о доходах, расходах и имущественных сделках. Отмена деклараций, которые избранники обязаны ежегодно заполнять и сдавать на проверку до 30 апреля, коснется тех депутатов, которые работают на общественных началах, то есть не получают заработную плату.

Селяне-депутаты будут должны отчитаться о доходах в течение четырех месяцев после избрания. Затем, если они не совершали дорогих покупок, декларации от них никто не потребует. Депутатам лишь останется уведомить губернатора Курганской области, что они не тратили на покупку квартир, земельных участков и машин свои деньги и деньги членов семьи. Форма такого упрощенного письменного уведомления для курганцев уже разработана.

Если же депутат приобретал дорогое имущество, а сумма покупки превысила семейный доход за три года, то декларация сдается в обычном режиме.

Законопроект был единогласно принят депутатами облдумы на последнем заседании. Народные избранники согласились, что «декларации для сельских депутатов, работающих на общественных началах, давно надо отменить».

Курган, служба информации

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