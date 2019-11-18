Коммунисты передумали судиться с думой Кургана из-за комиссии по ЖКХ

Фракция КПРФ курганской городской думы до сих пор не подала судебный иск, чтобы оспорить решение думы Кургана о ликвидации депутатской комиссии по ЖКХ. Как сообщил «Новому Дню» первый секретарь регионального отделения КПРФ, депутат гордумы Кургана Виктор Зырянов, коммунисты решили не вносить ажиотаж в работу думы столицы Зауралья.

«Мы еще думаем, время у нас есть, но мы же реалисты и понимаем, чем все это закончится. К тому же судебные тяжбы – это долгий и трудоемкий процесс. А потом мы смотрим, что депутатские комиссии уже начали работать. Вносить ажиотаж в работу может и не надо», – прокомментировал глава регионального отделения КПРФ Виктор Зырянов.

Как сообщал «Новый День», о своем намерении судиться с гордумой депутаты-коммунисты заявили в конце сентября после своего демарша прямо во время заседания думы. 30 сентября во время сессии думская фракция КПРФ, а это пять человек, дружно покинула зал заседания во время голосования. Так оппозиция отреагировала на решение единороссов ликвидировать комиссию по ЖКХ, объединив ее с комиссией по развитию городского хозяйства.

«Это незаконное решение. Непонятно кем и на каком основании принято. Комиссия по ЖКХ – одна из самых главных. Ей бы работать и работать», – заявлял тогда Виктор Зырянов.

Напомним, по итогам выборов в городскую думу Кургана, которые состоялись 8 сентября 2019 года, депутатами столицы Зауралья стали 17 единороссов, пять человек представляют КПРФ. В число оппозиции также вошли по два депутата от «Справедливой России» и ЛДПР. Всего в курганской думе заседают 26 человек.

Курган, служба информации

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