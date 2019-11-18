Курганский губернатор Шумков назначил глав трех департаментов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в понедельник, 18 ноября, озвучил кадровые решения по трем департаментам областного правительства.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, свои должности сохранили Андрей Саркисов, который возглавлял департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. От приставки «и.о» избавился директор департамента экономического развития Иван Смирных. Руководителем департамента промышленности и транспорта назначен Владимир Ковалев. Названо и имя начальника главного управления социальной защиты населения, ведомством будет руководить Юлия Козлова.

После сентябрьских выборов, когда Вадим Шумков был избран губернатором Курганской области, правительство Зауралья ушло в отставку. В их числе и главы ведомств, чьи кандидатуры сегодня были утверждены Шумковым. С сентября до сегодняшнего дня они работали в статусе исполняющих обязанности.

Процесс формирования правительства был постепенным. Как уже писал «Новый День», курганский губернатор Вадим Шумков после сентябрьских выборов изменил структуру правительства Зауралья, сократив число своих замов с 11 до 6 человек. Команду главы региона будут представлять вице-губернатор Курганской области и шесть заместителей. Вице-губернатор, в свою очередь, будет курировать вопросы экономики.

Курган, служба информации

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