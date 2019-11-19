Антон Силуанов в Госдуме рассказал про помощь Минфина Зауралью

Министр финансов Антон Силуанов во вторник, 19 ноября, пообещал Курганской области финансовую поддержку. Об этом глава Минфина заявил, выступая в Госдуме при рассмотрении федерального бюджета.

Как сообщается на сайте Минфина РФ, федеральный бюджет предусматривает «выделение дополнительных средств 10 регионам с наиболее низкой бюджетной обеспеченностью». В их числе и Курганская область.

Как заявил министр Силуанов, комментируя решения по поддержке регионов, все межбюджетные трансферты распределены в проекте закона о бюджете.

«Закреплена обязанность заключать соглашения между федеральными ведомствами и регионами о предоставлении межбюджетных трансфертов до конца года. Ассигнования до регионов будут доведены до конца года, что позволит им с первого рабочего дня следующего года использовать их для заключения контрактов и т.д.», – сообщается на сайте Минфина РФ.

Как сообщал «Новый День», в 2020 году доход казны Курганской области составит 43 млрд 824 млн рублей. Расходная часть – более 46 млрд рублей. Соответственно, бюджет Зауралья в 2020 году останется дефицитным. Разрыв между доходами и расходами – 2,2 млрд рублей. Основными статьями расходов станут зарплата бюджетникам (17 млрд рублей), социальные выплаты (6 млрд рублей), реализация нацпроектов (8 млрд рублей). Муниципалитеты получат более 16 млрд рублей.

При этом госдолг Зауралья составляет 16,5 млрд рублей. Их них 11,2 млрд рублей – это коммерческие заимствования, то есть банковские кредиты. Большую часть денег правительство Зауралья позаимствовало у банков с 2016 по 2018 годы, когда губернатором области был Алексей Кокорин. Курганская область до сих пор не расплатилась по 11 кредитам, оформленным в 2017 году. Процентная ставка по ним колеблется от 8,87% до 9,2%. В 2018 году к госдолгу добавились еще шесть кредитов, которые должны быть погашены в 2021 году.

Напомним, министр Антон Силуанов является куратором Курганской области. Глава федерального ведомства обсуждал с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым «разработку мер для ускоренного развития региона». В августе глава Минфина лично посетил Курган и во время своего визита Антон Силуанов заявил, что в российском правительстве принято решение оказать особое внимание социально-экономическому развитию таких регионов, как Курганская область.

«Мы приняли решение о том, что будем оказывать особое внимание регионам, которые требуют федеральной поддержки, федерального внимания. Курганская область один из таких субъектов. Мы договорились о том, что подготовим специальный план социально-экономического развития региона. Основная задача – стимулирование экономической активности, – сказал Антон Силуанов. – Мы видим необходимость подтягивания региона по объемам валового регионального продукта, по увеличению темпов экономического роста, по увеличению заработных плат населения. На всем этом и предлагаю сконцентрировать внимание при обсуждении тех программных документов, которые нам сегодня предстоит рассмотреть».

Курган, служба информации

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