Курганские депутаты решили изменить сроки принятия бюджета Зауралья-2020, но путаются в цифрах

Депутаты думы Курганской области попросили ускорить процесс принятия бюджета региона на 2020 год. Об этом во вторник, 26 ноября, во время заседания облдумы заявил депутат Сергей Кафеев.

«Давайте раньше соберемся для детального обсуждения и принятия бюджета. Мы согласны плотно поработать», – обратился депутат Кафеев к главе финуправления, заместителю губернатора Константину Ермакову. Депутат объяснил это тем, что новые сроки принятия регионального бюджета позволят ускорить проведение аукционов и конкурсов.

Публичные слушания по проекту бюджета Зауралья, после чего законопроект принимают депутаты, назначены на 5 декабря. В начале декабря, а не в конце месяца, решили дептаты, они готовы проголосвать за главный финансовый документ региона.

При этом, как оказалось, не все депутаты владеют информацией об основных параметрах регионального бюджета. Дважды Ермакову был задан вопрос об объеме государственного долга Курганской области. В том числе, такой вопрос задал экс-кандидат в губернаторы Курганской области, член партии ЛДПР Юрий Ярушин. «Сколько у нас задолженность? Кредитов? По деньгам?», – спросил Ярушин.

Депутаты облдумы шестого созыва (2015-2020 годы), напомним, ежегодно принимают региональный бюджет, где указывается объем госдолга. И на 1 января 2018 года госдолг Курганской области достиг исторического максимума.

Как сообщал «Новый День», задолженность Курганской области составляет 16,5 млрд рублей. На данный момент в структуре госдолга Курганской области 11,2 млрд рублей – это коммерческие заимствования, то есть банковские кредиты.

Большую часть денег правительство Зауралья под руководством экс-губернатора Алексея Кокорина позаимствовало у банков с 2016 по 2018 годы. Так, Курганская область до сих пор не расплатилась по 11 кредитам, оформленным в 2017 году. Процентная ставка по ним колеблется от 8,87% до 9,2%. В 2018 году к госдолгу добавились еще шесть кредитов, которые должны быть погашены в 2021 году.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 26.11.19

В Кургане осудили мать, забывшую дочек на морозе. / Федеральные эксперты об итогах переговоров Шумкова и Миллера: «браво, губернатор!». / В Кургане нашли подпольную скотобойню, отходы выбрасывали за забор. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»