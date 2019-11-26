Дума Зауралья в первом чтении приняла бюджет-2020

Дума Курганской области во вторник, 26 ноября, в первом чтении приняла дефицитный бюджет области на 2020 год.

Ранее озвученные параметры областного бюджета депутатам облдумы повторил замгубернатора, глава регионального финуправления Константин Ермаков. При росте собственных доходов на 14% доходная часть бюджета-2020 составит 43,824 млрд рублей. Расходы – 46,009 млрд рублей. Дефицит превысит 2 млрд рублей, что сопоставимо с уровнем 2019 года.

Почти 40% расходной части – это выплата заработной платы бюджетникам. Более 8 миллиардов рублей в следующем году будет направлено на реализацию национальных проектов.

Также сегодня депутаты проголосовали за бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В 2020 году он составит 12,7 млрд рублей, на 2021 – 13,5 млрд рублей и на 2022 год более 14,2 млрд рублей.

Как сообщал «Новый День», депутаты предложили Ермакову ускорить принятие регионального бюджета и выразили готовность провести внеочередное заседание облдумы, чтобы проголосовать за главный финансовый документ региона во втором и окончательном чтениях.

«Давайте раньше соберемся для детального обсуждения и принятия бюджета. Мы согласны плотно поработать», – обратился депутат Сергей Кафеев к Константину Ермакову. Депутат объяснил это тем, что новые сроки принятия регионального бюджета позволят ускорить проведение аукционов и конкурсов.

Публичные слушания по проекту бюджета Зауралья, после чего законопроект окончательно принимают депутаты, назначены на 5 декабря.

Курган, служба информации

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