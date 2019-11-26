В Курганской области начали выдавать кредиты под 3% годовых

В Курганской области начала действовать программа кредитования предпринимателей по ставке 3% годовых. Об этом во вторник, 26 ноября, на брифинге сообщил первый заместитель директора Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Илья Кудимов.

«В этом году при поддержке губернатора Вадима Шумкова начала действовать новая программа в сфере агропромышленного комплекса нашего региона – целевое использование займа на строительство мини фермы. 3 миллиона на 3 года по ставке 3% годовых могут получить не только крестьянско-фермерские хозяйства, но и общества с ограниченной ответственностью, а также индивидуальные предприниматели», – рассказал Илья Кудимов.

По словам Кудимова, на таких же условиях кредиты предприниматели могут получить на строительство производственных площадей и приобретение оборудования. Займы предоставляет «Фонд микрофинансирования Курганской области».

«Если бизнесу необходимы большие суммы, то используется банковское кредитование. Представителям малого и среднего предпринимательства может быть предоставлено поручительство в размере до 50% от суммы кредита, но не более 14,5 миллиона рублей. В случае если поручительства фонда недостаточно, то можно привлечь поручительство Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства по программе «Согарантия». В этом случае совместно можно обеспечить поручительство до 70% от суммы кредита», – уточнил Кудимов.

Как сообщал «Новый День», ранее программу льготного кредитования анонсировал в своем Инстаграм курганский губернатор Вадим Шумков. Он сообщил, что новую программу развития так называемой малой экономики в регионе запускают Инвестиционное агентство Курганской области и областной Фонд микрофинансирования.

«Это будет три категории займов на реализацию небольших инвестпроектов: «Мини-завод», «Мини-ферма» и «Услуги». Ставка по таким займам будет от 3 до 5% годовых», – анонсировал глава региона Вадим Шумков.

Курган, служба информации

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