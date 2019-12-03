Соратник курганского губернатора Шумкова занял два поста в правительстве Нижегородской области

Андрей Саносян, который до сентября 2019 года занимал пост заместителя губернатора Курганской области Вадима Шумкова, приступил к работе в правительстве Нижегородской области.

Как сообщил «Новому Дню» Андрей Саносян, он стал советником нижегородского губернатора Глеба Никитина, а также возглавил в Нижнем Новгороде научно-образовательный центр мирового уровня «Техноплатформа -2035» (НОЦ).

Нижегородский научно-образовательный центр – один из пяти пилотных проектов. Данная структура, которой посвящено несколько постановлений правительства РФ, работает по стратегическим направлениям: создание инновационных производств, интеллектуальных транспортных систем, цифровых технологий и др. Помимо Нижнего Новгорода НОЦы в пилотном режиме запущены еще в четырех регионах России – Тюменская, Кемеровская, Белгородская области и Пермский край.

Андрей Саносян несколько лет проработал в правительстве Тюменской области (с 2011 по 2016 годы). Затем продолжил свою карьеру в Крыму, где занимал пост директора департамента экономического развития Севастополя. Осенью 2018 года, когда Вадим Шумков еще в статусе врио губернатора возглавил Курганскую область, Андрей Саносян переехал в Курган и стал ключевым сотрудником в команде Шумкова. Он возглавил работу регионального департамента промышленности, транспорта и энергетики.

В сентябре 2019 года, когда Вадим Шумков победил на губернаторских выборах, Андрей Саносян покинул кабмин Зауралья. О его планах переехать в Нижний Новгород «Новый День» сообщал, однако на тот момент Саносян не озвучивал свою новую должность в нижегородском правительстве.

Курган, служба информации

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