Бюджет Зауралья прошел публичные слушания

В Курганской области в четверг, 5 декабря, прошли обязательные публичные слушания по бюджету-2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов. Депутаты облдумы Зауралья, предложившие ускорить принятие регионального бюджета, готовы собраться на внеочередное заседание в середине декабря.

Как сообщал «Новый День», бюджет Курганской области в 2020 году будет принят с дефицитом 2,2 млрд рублей. Как напомнил сегодня замгубернатора, начальник регионального финуправления Константин Ермаков, рост собственных доходов в бюджет ожидается на уровне 14%. Доходы запланированы в объеме 43,824 млрд рублей, что на 3,6% больше чем в 2019 году. Расходы – 46 миллиардов рублей.

Глава областного департамента экономического развития Иван Смирных также продублировал ранее озвученные сведения об улучшении показателей социально-экономического развития региона. Так, ключевой индикатор региональной экономики – индекс промышленного производства – с начала 2019 года года неуклонно растет и за 10 месяцев 2019 года составил 106,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Инвестиции в основной капитал за десять месяцев 2019 года выросли на 204% до 17, 461 млрд рублей. В структуре инвестиций предприятий, не являющихся субъектами малого бизнеса, 45% вложений – это собственные средства. Промышленники инвестировали в развитие своих бизнесов более 4,6 млрд собственных средств.

На заседании облдумы 26 ноября главный финансовый документ был принят в первом чтении. Депутаты предложили окончательно утвердить бюджет не в конце декабря, а раньше.

«Принятие бюджета во втором чтении намечено на 24 декабря. А это уже конец года. Мы понимаем, что средства не дойдут до муниципалитетов, а они, в свою очередь, не успеют в срок провести конкурсные процедуры на следующий год, – заявил спикер облдумы Дмитрий Фролов, – мы предлагаем провести внеплановое заседание думы не позднее 16 декабря».

Курган, служба информации

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