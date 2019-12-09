Доходы бюджета Курганской области впервые превысили расходы

Доходы бюджета Курганской области по итогам 9 месяцев 2019 года на 310 млн рублей превысили расходы. Об этом в понедельник, 9 декабря, на заседании правительства Зауралья заявил заместитель губернатора – начальник финансового управления Константин Ермаков.

Доходная часть регионального бюджета за 9 месяцев текущего года составила 30,8 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – 9,5%. Доходы превысили расходы на 310 млн рублей. «Объем безвозмездных поступлений вырос на 2,2 млрд рублей или 15% и составил 17 млрд рублей. Госдолг не увеличился, – уточнил Ермаков.

Губернатор Вадим Шумков на заседании правительства сегодня также прокомментировал недавний коммерческий кредит, который Зауралью одобрил Сбербанк. Как уточнил Шумков, кредит оформлялся, чтбы снизить долговую нагрузку на дефицитный бюджет и погасить дорогой коммерческий кредит.

Как сообщал «Новый День», область занимает 5 млрд рублей под ставку не более 8% годовых. Как комментировал «Новому Дню» Ермаков, новый кредит Зауралью нужен для того, чтобы рефинансировать старые кредиты по более выгодной процентной ставке. «Ставка по большинству действующих займов составляет от 8,9% до 9,2% годовых», – напомнил Константин Ермаков.

В финансовом управлении Курганской области также подчеркнули, что планируемое рефинансирование не приведет к росту общего объема госдолга (16,5 млрд рублей) и позволит сэкономить в 2020 году свыше 40 млн рублей.

На данный момент в структуре госдолга Курганской области 11,2 млрд рублей – это коммерческие заимствования, то есть банковские кредиты. Большую часть денег правительство Зауралья под руководством экс-губернатора Алексея Кокорина позаимствовало у банков с 2016 по 2018 годы. Деньги у банков предыдущая команда правительства Зауралья брала под 8,87 – 9,2 %.

Напомним, доходы Курганской области по итогам 2019 года должны составить 48 млрд 567 млн рублей, расходы – 51 млрд 746 млн рублей. Дефицит превысит 3 млрд рублей.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 09.12.19

Курганец поджег машину: отомстил бывшей жене. / На трассе Екатеринбург – Курган ограничат движение из-за ремонта железной дороги. / Курганский митрополит сменил руководство Чимеевского монастыря, где сгорели храм и чудотворная икона. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»