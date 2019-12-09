Курганский губернатор Шумков потребовал от чиновников корректности: «аккуратно с выводами»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 9 декабря во время заседания регионального правительства сделал замечание главе департамента экономического развития Ивану Смирных и мэру Кургана Андрею Потапову.

Выступление Вадима Шумкова спровоцировал доклад руководителя регионального департамента экономического развития Ивана Смирных. Глава ведомства отчитался, что по итогам третьего квартала 2019 года в Зауралье сократилась величина прожиточного минимума.

Как сообщил на заседании регионального кабмина г-н Смирных, величина прожиточного минимума составила на душу населения 10 тыс 165 рублей и по сравнению со вторым кварталом уменьшлась на 0,6 % (57 рублей). Улучшение жизни курганцев г-н Смирных объяснил сезонным снижением цен на овощи и фрукты, которые занимают значительную часть потребительской корзины.

Шумков выслушал доклад и ответил Ивану Смирных: «Иван Владимирович, если картошка и яблоки подешевели, как вы считаете, это не значит, что люди стали лучше жить. Значит, что подорожало что-то другое. Серьезно к таким вещам относитесь. Когда касается крайне важных для людей вопросов, будьте очень аккуратны с выводами».

На этом Вадим Шумков тему корректной подачи информации не закрыл и вспомнил инициативу мэрии Кургана сразу на 30% поднять родительскую плату в детских садах.

«Недавно буквально мы разбирали ситуацию по попытке повышения родительской платы. Андрей Юрьевич {мэр Кургана Андрей Потапов, – прим. Ред.}, коллеги, не хватайтесь быстро за вопрос, который вы не проработали. Вся работа правительства Курганской области должна быть построена на максимальное облегчение жизни людей, снижение непонятных затрат. – обратился к участникам совещания Шумков. – Сейчас мы ведем большую работу по тарифам, это не потому, что я кого-то хочу прищемить. А потому, что понимаю: если мы имеем возможность сделать тарифы ниже и сократить расходы людей, то мы обязаны это сделать. Тоже самое касается родительской платы».

Губернатор еще раз напомнил, что сократить расходы детских садов позволит система централизованной закупки продуктов. «А пока вы этот вопрос не решили, не надо хвататься за повышение. Нельзя повышать сразу на 30 процентов, люди же аргументированно возражают, что зарплаты на 30 процентов не выросли. Всё, что касается интересов жителей, меня касается в первую очередь», – добавил Шумков.

Как сообщал «Новый День», мэрия Кургана объявила о повышении платы за детские сады на 30% с 1 января 2020 года. Сейчас родительская плата составляет 2100 рублей, с учетом повышения сразу на 800 рублей, один детсадовец будет обходиться семье в 2900 рублей.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в конце прошлой недели осудил решение горадминистраци, назвал это неуважением к людям и предложил отменить данное постановление. А также посоветовал закупать продукты для детсадов централизованно. Сегодня Шумков подробнее объяснил, как централизованная система закупки продуктов позволит снизить затраты. «Работу по централизации закупочной политики всех социальных учреждений, детские сады – в первую очередь, необходимо провести в кратчайшее время. При прямом коротком договоре экономии нет, в отличие от централизованного договора, который заключается на весь год с крупным поставщиком централизованной системы поставок. А если вы даже сэкономите 10% или 5%, то, коллеги, это колоссальные деньги», – резюмировал Шумков.

Курган, служба информации

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