Губернатор Шумков спросил курганцев в stories: стоит ли отдыхать 31 декабря

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем аккаунте в Instagram с помощью stories объявил голосование по поводу 31 декабря. «Знаю, что обсуждается идея отдыхать 31 декабря. Стоит сделать этот день нерабочим?", – написал Шумков и открыл голосование. У подписчиков Шумкова в Instagram есть только два варианта ответа – «да» или «нет».

В социальной сети stories показывается ровно сутки. Через несколько часов голосвание, объявленное Шумковым, закончится. Результаты опроса, так устроен Instagram, получит только владелец аккаунта. Отметим, что у Шумкова почти 46 тыс подписчиков.

Как сообщал «Новый День», предложение сделать последний день 2020 года выходным с ямальцами в Instagram уже обсуждал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. И глава ЯНАО 1 декабря во время своего прямого эфира в соцсетях рассказал, как можно сделать 31 декабря выходным днем. Такое решение может принять сам коллектив и работодатель.

«По большому счету, это решение коллектива. У моей супруги на работе коллектив договорился, в одну из суббот они вышли и отработали за 31 декабря. Если от меня ждут официального ответа, то официального решения быть не может. У нас календарь утвержден на год, но индивидуально можно на месте договориться», – ответил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на вопрос, связанный с возможностью сделать 31 декабря 2019 года на Ямале выходным днем.

Всем россиянам ранее по данному вопросу ответил Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топлин. В публичных заявлениях министр отмечал, что такое решение – официально объявить 31 декабря выходным, невозможно, так как годовой календарь выходных дней правительство страны принимает заранее.

Курган, служба информации

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