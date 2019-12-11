Курганский губернатор Шумков объявил 31 декабря выходным

Последний день 2019 года в Курганской области официально объявлен выходным днем. Губернатор Вадим Шумков в среду, 11 декабря, подписал распоряжение о переносе рабочего дня 31 декабря 2019 года на субботу, 28 декабря, сообщает пресс-служба главы региона.

Действие документа распространяется только на государственных служащих и сотрудников государственных бюджетных организаций.

«Органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, предприятиям, учреждениям и иным организациям рекомендовано перенести выходной день с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря», – говорится в распоряжении Шумкова.

Как сообщал «Новый День», накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем аккаунте в Instagram с помощью stories объявил голосование по поводу 31 декабря. «Знаю, что обсуждается идея отдыхать 31 декабря. Стоит сделать этот день нерабочим?", – написал Шумков и открыл голосование. У подписчиков Шумкова в Instagram было только два варианта ответа – «да» или «нет».

В социальной сети stories показывается ровно сутки. Результаты голосования, так устроен Instagram, видны только владельцу аккаунта. И как сообщил Шумков, по итогам опроса 91% из опрошенных высказались за то, чтобы в 2019 году 31 декабря стал официальным выходным днем. Отметим, что у Шумкова почти 46 тыс подписчиков.

Курган, служба информации

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