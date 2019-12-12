В Курганской области появится новое муниципальное образование

В Курганской области проходят общественные слушания в рамках пилотного проекта по преобразованию муниципальных районов в округа. Шумихинский район успешно прошел процедуру – люди согласились изменить систему управления и уменьшить число управленцев. Вместе с этим дискуссии о преобразовании в сельсоветах вскрыли проблемы формирования муниципальных округов.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков не раз говорил о том, что региону необходимо избавиться от громоздкого управленческого аппарата. В соседних регионах – Тюменской, Челябинской и Свердловской областях – муниципальных чиновников в расчете на одного жителя гораздо меньше. Но это не значит, что территории хуже управляются. При этом жителей в курганских селах становится все меньше, а вот число управленцев при этом не меняется.

Сократить аппарат можно с помощью формирования муниципальных округов. Реформа подразумевает упразднение сельских дум и сельсоветов в муниципальных районах. При этом в каждой деревне остается представитель – альтернатива главе сельсовета.

В муниципальном округе будет сформирована единая дума. В нее войдет представитель от каждого поселения района. Чтобы осуществить такую реформу, ее должны утвердить жители каждого района на публичных слушаниях.

Основная цель создания таких округов – это повышение прозрачности системы управления и четкое распределение ответственности. В муниципальных администрациях останутся только те специалисты, которые наделены реальными полномочиями. По данным чиновников, объединение поселений в муниципальные округа не приведет к сокращению социальной инфраструктуры – ФАПов, школ и других учреждений.

Публичные слушания показали, что многие поддерживают реформу. В Шумихинском районе решение о преобразовании в муниципальный округ поддержано населением, дума уже утвердила его. Готовится проект закона Курганской области об объединении в муниципальный округ. После этого начнутся организационные преобразования.

«Мы провели публичные слушания в каждом сельсовете. При этом на слушания мы выходили уже с понятной структурой и штатным расписанием, объясняя людям, как изменится управленческая структура, кто и где будет работать. Население восприняло инициативу положительно. Все понимают, что бюджеты сельских поселений дотационные, ни один глава не может решить какую-то серьезную проблему. После преобразования будет один консолидированный бюджет округа, проблемы каждого села и города можно будет решать планомерно, общими усилиями», – рассказал глава Шумихинского района Сергей Максимовских.

По словам главы Макушинского района Виктора Воротынцева, на его территории слушания еще идут. «Мы встречаемся с главами лично, каждому сотруднику сельсовета объясняем, где он будет работать после преобразования. Сократить число управленцев в сельсоветах планируем, прежде всего, за счет тех, кто выходит на пенсию», – говорит г-н Воротынцев. Он добавляет: реформа предполагает повышенные требования к сельским главам. То есть команда управленцев будет более профессиональная. Это должно отразиться на качестве жизни жителей Курганской области.

«Небольшая финансовая экономия сложится благодаря тому, что сельсоветам не нужны будут отдельные здания. Представитель в территории может занимать кабинет в доме культуры или в местной школе. Это не сотни миллионов рублей и даже не десятки, но эти средства остаются в распоряжении муниципалитетов – их можно распределить на самое необходимое – освещение, ремонт водопровода, дорогу», – заключает г-н Воротынцев.

Вместе с этим в Мишкинском районе многие не поддержали реформу – на слушаниях жители проголосовали против. Хотя люди и поддерживают идею сокращения числа чиновников, но выступать в открытую за реформу боятся. «Жители не понимают, как изменится их жизнь после ликвидации сельсовета, – объясняет глава Мишкинского района Сергей Кудрявцев.

«Главы воспринимают реформу неоднозначно, так как опасаются, что их уволят или их зарплата сильно снизится как только они будут переведены на должности представителей (альтернатива должности глава сельсовета – прим.ред.). Мы, отвечая на этот запрос, утверждаем штатное расписание, чтобы показать главам, что их заработок не уменьшится, что они продолжат работать. Это первое. Второе – в неофициальных разговорах жители понимают, что население убывает, что уже не нужно столько чиновников в селах, и что реальных полномочий у деревенских глав нет, кроме того, существует проблема с кадрами. Но рушить систему не хотят, так как боятся, что о них забудут и из райцентра их проблемы будет не видно», – объясняет г-н Кудрявцев.

Как говорит собеседник в правительстве Курганской области, власти готовы принять любое решение жителей. Возможно, после того, как Шумихинский район перейдет на новую систему, опасения населения будут сняты.

«Преобразования запущены не только в Курганской области. В других регионах тоже идут по пути упразднения лишних управленческих структур. Например, сливают администрацию райцентра и района. В любом случае, в Курганской области реформа будет проходить осторожно, после изучения социально-экономических последствий преобразований и мнения населения» – сказал собеседник.

Как уже писал «Новый День», идея реформировать и оптимизировать муниципальные администрации начала обсуждаться в Зауралье осенью 2019 года.

В данный момент муниципальная система управления в Зауралье выглядит так: на территории зарегистрировано 393 муниципальных образования (МО), которые входят в состав 24-х районов. Плюс два городских округа. Каждое из почти четырех сотен МО имеет свой административно-управленческий аппарат и депутатский корпус.

В администрациях сельских поселений работают, минимум, 1-3 человека (глава и заместители), в муниципальных районах – от 2 до 5 руководителей. В среднем количество сотрудников райадминистраций составляет от 60 до 80 человек, в райцентрах работают от 20 до 40 курганцев. Плюс депутатский корпус: в сельских поселениях 7-12 депутатов, в районных центрах 10-16 народных избранников. Все МО имеют свой бюджет.

Для области, в которой проживает 850 тыс. человек, такое количество МО слишком велико. Запустить процесс централизации власти позволяет свежий закон (принят 1 мая 2019 года), который предусматривает возможность создания в России нового вида муниципального образования – муниципальный округ.

Как ранее комментировал «Новому Дню» председатель Ассоциации «Муниципальных образований Курганской области» Валерий Яковлев, муниципальная реформа должна начаться с главного: с опроса жителей территорий и проведения публичных слушаний. «Весь процесс – от опроса, до утверждения границ новых муниципальных округов – может занять примерно 8-9 месяцев. Это как хорошего ребеночка родить. Главное, чтобы в этой реформе не потерять голос человека», – резюмировал Яковлев.

Курган, Новый День, служба информации

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