Курганская область приняла бюджет-2020: к окончательному чтению цифры изменились

Депутаты думы Курганской области в четверг, 12 декабря, в окончательном чтении приняли бюджет региона на 2020 год.

К моменту, когда депутаты голосовали за главный финансовый документ Зауралья в первом чтении, доходы бюджета в 2020 году прогнозировались на уровне 43, 824 млрд рублей, расходы – 46 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2020 году должен был составить 2,2 миллиарда.

Сегодня на внеочередном заседании облдумы заместитель губернатора, начальник регионального финуправления Константин Ермаков представил новый вариант бюджета-2020. Главный финансист региона проинформировал депутатов, что ко второму чтению параметры областного бюджета изменились. И за счет финансовой помощи из федерального центра доходы увеличились более чем на 3,1 млрд рублей. Таким образом доходы региона в следующем году составят 46,9 млрд рублей. Расходная часть увеличивается на 4,1 млрд рублей и составит 50,1 млрд рублей. Дефицит – 3,1 млрд рублей.

На реализацию государственных программ Курганской области запланировано 47,4 млрд рублей, на выполнение национальных проектов сумма увеличилась до 8,5 млрд рублей.

Как сообщал «Новый День», по инициативе депутатов облдума приняла бюджет Зауралья в ускоренном режиме. Депутаты решили перенести дату заседания с конца декабря на 12 декабря, что позволит муниципалитетам принять районные бюджеты. И уже с января объявлять аукционы на строительство и ремонты дорог, объектов социально-культурной сферы, благоустройства населенных пунктов.

Курган, служба информации

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