В Кургане детский парк «Zамания», где серьезно травмируются дети, «доигрался» до суда

Следователи завершили расследование трагедии в курганском торговом центре «ГиперСити», где в апреле 2019 года разбилась 6-летняя девочка.

Как сообщает в понедельник, 16 декабря, СУ СКР по Курганской области, расследование уголовного дела завершено, оно было возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Дело передано в суд.

Как сообщал «Новый День», ЧП с участием ребенка произошло 1 апреля 2019 года. Девочку родители привели в детский парк развлечений «Zамания» в ТРЦ «ГиперСити». Ребенку понравился аттракцион «Тролли», который представляет собой небольшую карусель. В какой-то момент из-за резкого торможения девочка выпала из каретки аттракциона.

Как уточняет региональный следком, ребенок при падении получил серьезную травму головы, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью опасный для жизни человека. «Следствием установлено, что травмирование ребенка произошло по причине игнорирования обвиняемым, как лицом, ответственным за безопасность игровых комплексов парка развлечений, требований и правил безопасности их эксплуатации», – резюмировали в СУ СКР по Курганской области.

Как сообщал «Новый День», осенью 2019 года в детском парке «Zамания» произошел еще один инцидент с участием малолетнего ребенка. В этот раз 6 октября пострадала пятилетняя девочка. Как рассказала «Новому Дню» мама пострадавшей, девочка запуталась в сетке, упала и сломала руку. Вечером врачи прооперировали маленькую пациентку – у нее был перелом со смещением.

«Там было человек восемь аниматоров, но никто не может рассказать, что именно произошло с моим ребенком. Нам просто вызвали скорую помощь», – сообщала подробности мама ребенка по имени Елена.

Курган, служба информации

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