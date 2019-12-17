Губернатор Шумков подписал закон о бюджете-2020, а его заместитель объяснил, почему цифры изменились в последний момент

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал закон о бюджете региона на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Как уже сообщал «Новый День», когда главный финансовый документ во втором и окончательном чтениях принимали депутаты думы Курганской области, параметры регионального бюджета были скорректированы.

И если доходы Зауралья в 2020 году ожидались в объеме 43,824 млрд рублей, то в итоговом варианте бюджетной ведомости доход казны запланирован 46,994 млрд рублей. Расходная часть увеличилась на 4,1 млрд рублей и составит 50,1 млрд рублей. Дефицит – 3,1 млрд рублей.

На заседании облдумы, когда депутаты голосовали за итоговую версию бюджета-2020, заместитель губернатора, начальник регионального финуправления Константин Ермаков пояснил законотворцам, что доходы бюджета увеличились за счет финансовой помощи из федерального центра.

Главный финансист Зауралья на запрос «Нового Дня» подтвердил, что бюджет Курганской области в 2020 году ко второму чтению вырос за счет увеличения дотаций и субсидии из федерального бюджета более чем на 3,2 млрд рублей. «Из них более двух миллиардов – это нецелевые средства, регион может направить их на решение острых социальных вопросов. Вместе с этим на миллиард рублей вырос дефицит бюджета – он обеспечен поступлением федерального гранта, который получила область от правительства РФ за эффективную работу органов власти в 2019 году», – пояснил Константин Ермаков.

Областной бюджет на 2020 годы был принят в окончательном чтении думой Курганской области 12 декабря. Документ впервые принимался в ускоренном режиме. Депутаты решили перенести дату заседания с конца декабря на 12 декабря, что позволит муниципалитетам принять районные бюджеты. И уже с января объявлять аукционы на строительство и ремонты дорог, объектов социально-культурной сферы, благоустройства населенных пунктов.

Курган, служба информации

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