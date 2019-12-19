Курганская область избавилась от нескольких кабальных кредитов экс-губернатора Кокорина

Правительство Курганской области в ноябре досрочно полностью или частично погасило банковские кредиты региона, которые оформлялись в 2016 – 2017 годах под высокий процент.

Как сообщается в отчете регионального финуправления, Зауралье избавилось от двух кредитов по 500 млн рублей каждый, которые область брала в банках в 2016 году под 8,86% годовых. Полностью погашены четыре займа от 2017 года общим объемом почти 2,5 млрд рублей. Деньги также выдавались региону под 8,86%. Еще один кредит досрочно погашен частично.

В справке финуправления об объеме и структуре госдолга Курганской области на 1 декабря уточняется, что объем госдолга не изменился и остался на прежнем уровне – 16,5 млрд рублей. Большая часть суммы – банковские кредиты, которые в портфеле госдолга Зауралья составляют 11,5 млрд рублей. Почти все кредиты оформлялись в период 2015-2018 годов.

Как сообщал «Новый День», в 2019 году область также обращалась к банкам за заемными средствами, но эти деньги региональное правительство занимает, чтобы закрыть кабальные кредиты прошлых лет.

Как сообщил «Новому Дню» глава финуправления Курганской области, заместитель губернатора Константин Ермаков, речь идет о рефинансировании стары кредитов по более выгодной процентной ставке. «Ставка по большинству действующих займов составляет от 8,9% до 9,2% годовых», – напомнил Константин Ермаков. Новые кредиты область берет под ставку не более 8%.

Напомним, в ноябре область заняла 5 млрд рублей у Сбербанка. Как тогда комментировал «Новому Дню» Константин Ермаков, планируемое рефинансирование не приведет к росту общего объема госдолга и позволит сэкономить в 2020 году свыше 40 млн рублей.

Как сообщал «Новый День», большую часть денег правительство Зауралья под руководством экс-губернатора Алексея Кокорина позаимствовало у банков с 2016 по 2018 годы. Так, в 2019 году Курганская область расплачивалась по 11 кабальным кредитам, оформленным в 2017 году. В 2018 году к госдолгу добавились еще шесть кредитов.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 19.12.19

В выходные Курган вновь останется без воды, в списке массовых отключений морг и ГИБДД. / В Курганской области ждут делегацию по вопросу, который Путин обсуждал с главой Китая. / Курганца будут судить за лжедонос на товарища. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»