В Зауралье запретили никотиновые снюсы и предложили ввести смертную казнь «для наркомафии»

В Курганской области вводится ограничение на продажу несовершеннолетним бестабачных сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин. Законопроект во вторник, 24 декабря, в двух чтениях поддержали депутаты облдумы Зауралья. При обсуждении вопроса депутат-коммунист Василий Кислицын предложил ввести в России смертную казнь для людей, которые «подсаживают ребятишек на наркотики».

Сосательный табак (снюсы) запрещен в России с 2015 года. Производители быстро нашли лазейку: табак был подменен синтетическим никотином, а сами снюсы стали «бестабачными никотиновыми смесями», реализация которых на территории России официально не запрещена.

В Курганской области детям до 18 лет теперь запрещается продавать сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин. При продаже таких «шайб», как это называет молодежь, продавец вправе потребовать у покупателя паспорт, чтобы установить возраст. За нарушение правил торговли продавцы будут платить штраф – 5 тыс рублей.

При обсуждении вопроса депутат от КПРФ Василий Кислицын вставил эмоциональную ремарку, предложив ввести смертную казнь для тех, кто предлагает детям опасные вещества.

«Я предлагаю ввести смертную казнь для тех, кто подсаживает детей на наркотики, для наркомафии. Эта идея давно витает. Кита, с его опиумными войнами, еще несколько лет назад пошел по этому пути и сейчас это самая чистая страна. Если наркомафия подсаживает ребятишек на иглу, то надо вводить смертную казнь», – уточнил свою позицию депутат Кислицын.

Он добавил «Новому Дню», что снюсы – это тоже опасный путь. «Представляете, подойдут и предложат 8-летнему ребенку мармеладку или леденец с никотиновой смесью. Вот и зависимость, а там и до наркомании недалеко. Сейчас порог детской наркомании – от 9 лет», – добавил коммунист.

Как отметил на заседании облдумы заместитель губернатора Владимир Архипов, торговые сети уже добровольно, не дожидаясь принятия регионального закона, начали снимать с продажи бестабачные смеси.

Как сообщал «Новый День», проблему снюсов в Зауралье поднял губернатор Вадим Шумков. В своем аккаунте в Инстаграм глава Курганской области дал старт кампании по борбе с легальным видом «дури».

«На антинаркотической комиссии предложили торговым сетям и точкам самостоятельно убрать с продажи так называемые снюсы. Есть данные, что эти смеси содержат в себе долю никотина, опасную для жизни и здоровья людей, в первую очередь, для несовершеннолетних. Дети подсаживаются на эту дрянь. Благодарен тем, у кого гражданская позиция возобладала над жаждой наживы любой ценой. Уведомляю тех, у кого желание «потренировать» государство и население «на дырки в законе» не пропало – завязывайте. У вас тоже есть дети. А у кого нет, должно остаться чувство самосохранения. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», – написал в своем аккаунте в Инстаграм Вадим Шумков.

Синтетический никотин – снюсы – набирает популярность в молодежной среде. Сосательный табак легально продается в открытом доступе, снюсы можно купить в магазине. При этом в одном пакете снюса в 10-12 раз больше никотина, чем в одной сигарете, что увеличивает риск острых токсических реакций.

Курган, служба информации

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