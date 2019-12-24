Шумков пообещал, что его подчиненные расскажут про новые зарплаты бюджетникам и попросил «не цепляться к цифрам»

Курганский губернатор Вадим Шумков во вторник, 24 декабря, разместил очередную авторскую колонку на своей странице «ВКонтакте». Шумков рассказал про увеличение зарплат бюджетникам, а также пообещал, что главы профильных департаментов лично выступят перед курганцами, чтобы рассказать об эффекте региональной реформы по снижению численности управленческого аппарата и затрат на коммуналку соцучреждений.

«Пересчитали предварительный эффект от наших мероприятий по снижению численности управленческого аппарата и затрат на коммуналку соцучреждений. Финансисты и социальные департаменты дают прогноз о возможности увеличить заработную плату ряду категорий бюджетников и муниципальных служащих за счёт внутренних ресурсов сверх целевых показателей в среднем до 5%. По отдельным категориям рост будет и по итогам этого года. Говоря проще, то, что экономим в бюджетной сфере, направляем на повышение оплаты труда тем, кто там работает», – написал «ВКонтакте» Шумков.

Глава региона анонсировал публичные выступления руководителей профильных департаментов облправительства, которые сообщат информацию об увеличении затрат «с указанием категорий».

«Просьба не критиковать их и не цепляться к цифрам. Они учатся не обещать несбыточного и отвечать за свои слова, но делают это искренне. Разумеется это не так много, как хотелось бы, но мы стараемся», – отметил Шумков.

Губернатор Шумков добавил в свой пост и личное мнение о чиновниках.

«Сложно понять сложившуюся порочную практику перекрывать старые обещания новыми обещаниями. Это обесценивает веру в слово и справедливость, порождает взаимное неуважение. Это заставляет людей думать, что во власть идут любой ценой, чтобы пройдя по головам, перешагнуть через свои же обещания. А значит там другие цели, нежели развитие государства и общества, рост благосостояния и качества жизни людей. Это же заставляет самих людей встречно поступать так же, идти на ухищрения и нарушения в поиске льгот, благ и попытке выбить из системы хоть что-нибудь. Практически невозможно на таком фундаменте строить что-либо серьезное, – поделился своим мнением Шумков.

Как сообщал «Новый День», только медики, выполнив поручение главы региона Вадима Шумкова о повышении эффективности расходов в медучреждениях, сэкономили в 2019 году порядка 160 млн рублей.

Речь идет об экономии, которая сложилась в результате повышения энергоэффективности медицинских учреждений, организационно-штатных изменений в лечебных организациях, повышения конкуренции на торгах. Из сэкономленных средств около 114 млн рублей направлены на выплаты медицинским работникам (повышение окладов и стимулирующие выплаты).

Напомним, в матре 2019 года в Курганской области были подведены итоги проверок центральных районных больниц, которые поручил организовать глава региона Вадим Шумков. Ревизия прошла во всех 24 ЦРБ области, в ней участвовали представители финуправления, ТФОМС, счетной палаты и общественных организаций.

В результате вскрыты серьезные нарушения, которые нанесли бюджету области ущерб, исчисляющийся десятками миллионов рублей.

Выяснилось, что в больницах превышалась рекомендованная нормативная численность немедицинского персонала (раздуты штаты бухгалтерии и экономистов), завышались начальные цены контрактов, а также стоимость закупок и т.д.

Тогда Вадим Шумков заявил, что если средства будут расходоваться эффективнее, то сэкономленные деньги будут направлены на повышение зарплат врачей и ремонты больниц.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 24.12.19

МЧС: в девятиэтажке Кургана хлопок, выбиты стекла. / В Зауралье мужчина пытался перерезать горло товарищу, но не успел: сломался клинок. / В Зауралье запретили никотиновые снюсы и предложили ввести смертную казнь «для наркомафии». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»