Курганские силовики завершили расследование по делу vip-браконьеров из Тюмени

В Курганской области завершено расследование второго уголовного дела, возбужденного из-за охоты vip-браконьеров на беременных косуль. Обвинение предъявлено двум жителям Курганской области и одному тюменцу. Об этом «Новому Дню» сообщили в УМВД по Курганской области.

Резонансное преступление было совершено в феврале 2019 года в Уксянском охотничьем хозяйстве Далматовского района. Браконьеры во время ночной охоты застрелили шесть косуль, из них четыре самки были беременными. Участниками незаконной охоты стали четыре человека, двое из которых – жители Тюмени.

Так, из Тюмени на охоту в Зауралье приехали член политсовета «Единой России» Тюменской области, помощник вице-спикера тюменской областной думы Виктора Рейна Виталий Красноштанов и директор тюменского Яхт-клуба «Аквамарин» Дмитрий Очиров. Предполагается, что vip-персон из Тюмени сопровождали два курганца – Андрей Калашников и Виталий Маковчук. Машину, в багажнике которой находились шесть убитых косуль, задержали сотрудники полиции на автодороге Шадринск-Миасское.

Как сообщал «Новый День», резонансную охоту полиция «разделила» на два уголовных дела. Первое из которых уже завершилось судебным процессом.

В ноябре 2019 года в Далматовском районном суде на скамью подсудимых сел Виталий Красноштанов. Суд принял решение освободить г-на Красноштанова от уголовной ответственности за участие в незаконной охоте.

Легким испугом Красноштанов отделался только потому, что лично он не стрелял по косулям. Более того, подсудимый компенсировал причиненный охотой ущерб (240 тыс рублей) «в полном объеме и в большем размере».

В материалах суда сообщалось, что непосредственно выстрелы из ружья 16 калибра производил другой охотник – буквально за час он убил шесть косуль. И материалы уголовного дела в отношении «иных лиц» были выделены полицейскими в отдельное производство.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по Курганской области, расследование уголовного дела, выделенное в отдельное производство, силовики завершили в декабре 2019 года. Фигуранты – три человека.

В полицейском главке не называют фамилии, лишь уточняют, что уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). И подтверждают, что один из подозреваемых – житель Тюмени.

Осведомленные источники «Нового Дня» уверенно подтверждают, что речь идет именно о тюменском бизнесмене Дмитрии Очирове 1977 года рождения.

Уголовно дело пока не передано в Далматовский районный суд, оно находится на проверке в прокуратуре Курганской области. В надзорном ведомстве «Новому Дню» данную информацию подтвердили и уточнили, что материалы уголовного дела прокуратура получила 21 января. И у ведомства есть 10 дней, чтобы принять решение.

Напомним, охота в Зауралье стоила одному из ее участников – Виталию Красноштанову, карьеры. После разразившегося скандала Виталий Красноштанов ушел с должности помощника депутата Рейна, а его членство в «Единой России» было спешно приостановлено.

Курган, служба информации

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