Суд по просьбе курганской полиции отпустил тюменского vip-браконьера из «Единой России»

Тюменский ВИП-браконьер, теперь уже бывший единоросс Виталий Красноштанов был освобожден от уголовной ответственности за участие в незаконной охоте на беременных косуль в Курганской области. Постановлением Далматовского районного суда уголовное преследование в отношении Красноштанова было прекращено, он отделался штрафом в 60 тыс. рублей. Об этом сообщается в постановлении суда Далматовского района, которое есть в распоряжении агентства «Новый День».

О прекращении уголовного преследования и замене его судебным штрафом ходатайствовала следственная часть по РОПД СУ УМВД России по Курганской области, которая и вела расследование. Ходатайство поддержала прокурор Далматовского района Курганской области Мария Домрачева. Сам Виталий Красноштанов и его адвокат Павел Любченко против прекращения уголовного преследования не возражали. Против освобождения Красноштанова от уголовной ответственности выступил только представитель потерпевшего – Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, который отметил, что действиями браконьера причинен особо крупный ущерб (240 тысяч рублей), охота велась запрещенным способом, а само уголовное дело имело широкий общественный резонанс.

Сам Красноштанов вину в своем участии в незаконной охоте полностью признал и компенсировал ущерб «в полном объеме и в большем размере». Суд при вынесении своего решения учел наличие у Красноштанова троих малолетних детей, положительные характеристики и материальное положение подсудимого. Подписка о невыезде, под которой находился Красноштанов, была отменена.

Согласно постановлению, вынесенному судьей Соколовой, Красноштанов действительно участвовал в «незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства, с причинением особо крупного ущерба» 19 февраля 2019 года. Однако, стрелял по косулям, согласно материалам суда, не Виталий Красноштанов, а некое «лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство». Данные по стрелявшему в постановлении суда отсутствуют.

Суд установил, что в ночь с 19 на 20 февраля 2019 года Красноштанов ехал на автомобиле с тем самым «лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство» по дороге Шадринск – Миасское – Лебяжье. За рулем находился Виталий Красноштанов. Спутник Красноштанова захотел поохотиться на косулю в Уксянском охоничьем хозяйстве Далматовского района. Около часа ночи он попросил высадить его на обочине и предложил Красноштанову забрать его на обратном пути. После чего достал спрятанное ружье 16 калибра, патроны к нему с 3-миллиметровой дробью и отправился выслеживать косуль.

Буквально за 1 час стрелок, не являвшийся охотником, застрелил шесть косуль, хотя знал, что охота на них в этот период была запрещена. В 2 часа ночи Красноштанов на автомобиле подобрал своего спутника примерно там же, где и высадил. Тот рассказал о добытых косулях. В последующие полчаса Красноштанов и его спутник с помощью еще двоих лиц, имена которых суд не указывает, погрузили в багажник автомобиля туши косуль и повезли в село Уксянское. На 8 километре автодороги Шадринск – Миасское в Шадринском районе браконьеров с поличным задержали сотрудники полиции.

Ранее «Новый День» сообщал, что в феврале 2019 года в Курганской области с поличным были задержаны vip-браконьеры из Тюмени. Это непосредственно Виталий Красноштанов – член политсовета «Единой России», помощник вице-спикера тюменской областной думы Виктора Рейна. Также был задержн директор тюменского Яхт-клуба «Аквамарин» Дмитрий Очиров. С ними были два курганца – Андрей Калашников и Виталий Маковчук. В машине, на которой они пытались сбежать от наряда ДПС, лежали шесть туш убитых косуль, в том числе четырех беременных самок. По не подтвердившейся информации, вместе с браконьерами мог находиться и сам Виктор Рейн.

После разразившегося скандала Виталий Красноштанов ушел с должности помощника депутата Рейна, его членство в «Единой России» было приостановлено. При этом, в течение всего следствия курганская полиция хранила молчание по поводу резонансного дела.

Получить комментарий в пресс-службе УМВД по Курганской области не удалось, телефон начальницы отдела информации и общественных связей Елены Радаевой не отвечал. Дозвониться в пресс-службу Далматовского районного суда и до адвоката Павла Любченко, представлявшего интересы Красноштанова, не удалось.

Курган – Тюмень, служба информации

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