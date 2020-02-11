«Это все ненужное»: курганский миллиардер отказался от депутатства и «Единой России»

Депутат думы Курганской области, член партии «Единая Россия» и гендиректор холдинга «Велес» Дмитрий Ильтяков решил полностью отказаться от политической карьеры. Бизнесмен написал заявление о выходе из «ЕР», а также обратился в облдуму с просьбой о досрочном прекращении его депутатских полномочий. Об этом «Новому Дню» сообщил сам Ильтяков.

По словам Дмитрия Ильтякова, заявления о выходе из партии, как и депешу об отказе от депутатского мандата, он направил несколько дней назад. «Судьба заявлений мне неизвестна, я этим не интересуюсь», – отметил пока еще депутат региональной думы.

Финал политической карьеры Ильтяков объясняет как желанием сосредоточиться только на бизнесе, так и личными причинами.

«Просто не хочу больше, это мое убеждение. Лучше быть стабильным предпринимателем, чем непонятно каким политиком. Может, кому-то нравится иметь мандат облдумы… Не знаю, что люди в этом видят, но для меня все это – лишнее и ненужное. И я решил больше не соприкасаться с политикой», – объяснил свои мотивы Ильтяков и пошутил, что два депутата с одной фамилией – многовато.

Напомним, старший брат Дмитрия Ильтякова – Александр, действующий депутат Госдумы РФ.

Как сообщал «Новый День», Дмитрий Ильтяков, как совладелец крупного курганского мясокомбината «Велес», вошел в список 100 богатейших госслужащих и депутатов России, сотсавленный русской версией журнала Forbes. Авторы рейтинга проанализировали декларации о доходах чиновников за 2018 год. И доход Дмитрий Ильтякова за 2018 год составил 1,64 млрд рублей.

Один из самых богатых людей Зауралья активно занимается благотворительностью – спонсирует Федерацию бокса Курганской области и вкладывает деньги в строительство православных храмов. Также Ильтяков-младший известен громкими заявлениями.

Так, летом 2019 года, когда в Курганской области во время пожара дотла сгорел храм Чимеевского мужского монастыря, в котором находилась чудотворная икона Божьей Матери, Дмитрий Ильтяков завил, что не даст денег на восстановление сгоревшей церкви.

«Участвовать в этом не собираюсь, – сообщал Ильтяков «Новому Дню». – Храм сгорел не просто так. Значит, нагрешили. Коммерцией покрыли все, вот церковь и сгорела. Зачем ее восстанавливать? Лично я не дам на это ни копейки».

При этом ранее Дмитрий Ильтяков жертвовал порядка 40 млн рублей на строительство Богоявленского храма в Кургане.

Курган, Екатерина Цветкова

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