Власти Курганской области продолжают снижать тарифы для населения

На 11 % снижена цена за одну гигакалорию для жителей села Глядянское Притобольного района. Квитанции на оплату ЖКХ по новому тарифу сельчане получат уже в марте. Это далеко не первая территория Зауралья, где происходит не повышение тарифов, а, напротив, их снижение.

Как сообщает региональный департамент государственного регулирования цен и тарифов, тариф на тепло для жителей села Глядянское изменится с 17 февраля.

«Теперь за одну гигакалорию сельчане будут платить 2618,63 рублей, что на 324 рубля или на 11% ниже, чем в январе этого года», – уточнили в департаменте.

Как добавляет пресс-служба губернатора Курганской области, снижение тарифа произошло по нескольким причинам. Во-первых, сменилась ресурсоснабжающая организация. Ранее тепло жителям подавало ООО «Энергосервис», сейчас услугу оказывает МКП «Притоболье». Во-вторых, изменилась схема теплоснабжения, по которой полезный отпуск вырос на 4000 Гкал.

Как сообщал «Новый День», департамент государственного регулирования цен и тарифов начал системную работу по снижению тарифной нагрузки для населения и бизнеса в 2019 году.

В результате в конце минувшего года региональное правительство приняло беспрецедентные меры по снижению тарифов на коммунальные ресурсы в регионе. Впервые новый год в Зауралье начался не с повышения тарифов, а с их понижения.

Тариф на тепловую энергию снизился на 3%, на холодную воду – на 6%. Тариф на электроэнергию был «заморожен» и остался на уровне 3 рубля 32 копейки для городского и 2 рубля 32 для сельского населения.

Анализ тарифов на коммунальные услуги в некоторых конкретных населенных пунктах области, где представлены разные поставщики, также позволил ведомству заявить о снижении тарифов.

Например, тщательные проверки документов поставщиков ресурсов позволили снизить на 25-30% тарифы в Петуховском и Каргапольском районах. «В связи с тем, что были выявлены недостоверные документы», – ранее комментировала глава департамента Ирина Гагарина.

Как сообщал «Новый День», в некоторых территориях поставщики услуг, которые не смогли доказать ведомству Гагариной свои цифры и получили понижение тарифа, начали шантажировать население срывом отопительного сезона. За одной из таких историй следит прокуратура – теплоснабжающая компания «Теплоресурс» (входит в холдинг «Уралкотел») пугает людей прекращением подачи тепла в поселке Юргамыш.

Руководство объясняет свое решение тем, что «Теплоресурсу» понизили тариф. При этом громкие заявления последовали после того, как компания попала в поле зрения силовиков. В 2019 году в отношении директора ООО «Теплоресурс» Леонида Бычкова было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии). Следствие считает, что предприниматель с начала осени 2017 года до середины января 2019 года получал незаконную прибыль от своей деятельности без лицензии и эксплуатировал котельную в Юргамыше как опасный объект.

Уголовное дело – не единственная проблема компании ООО «Теплоресурс». После смены губернатора Курганской области региональный департамент госрегулирования цен и тарифов перестал не глядя согласовывать поставщику тепла тариф. Как рассказал «Новому Дню» информированный источник, представители ООО «Теплоресурс», подавая документы на утверждение тарифа, не всегда могли подтвердить обоснованность своих расходов.

Курган, Дарья Котова

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