В непростом районе Курганской области сменился глава

Главой Щучанского района в пятницу, 14 февраля, избран Евгений Захаров. Его кандидатуру сегодня поддержали депутаты районной думы.

Как сообщили «Новому Дню» в райцентре, из 13 присутствующих на заседании депутатов 12 отдали свои голоса именно за Евгения Захарова.

Напомним, в конце 2019 года пост главы района покинул 62-летний Петр Чикишев, который руководил муниципалитетом с 2007 года. После отставки Чикишева на конкурс главы района заявились два человека – помощник главы района Евгений Захаров и главный специалист местного управления агропромышленной политики и природоохранной деятельности Александр Черноокий. Победил Захаров.

Отметим, что сейчас СУ СКР по Курганской области расследует уголовное дело, фигурантом которого стал экс-мэр города Щучье Владимир Тамахин. Ему предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ – ст. 160 и ст. 159 (хищение чужого имущества и мошенничество).По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы глава города похитил более 700 тыс рублей «путем оформления незаконных приказов о премировании» самого себя. И на этом не остановился.

«В период с 2017 по 2018 год обвиняемый, действуя в соучастии с заинтересованным лицом, путем оформления фиктивных договоров об оказании услуг и последующей их оплаты, совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме свыше 1 миллиона рублей», – добавили в региональном следкоме. Уголовное дело возбуждено также в отношении коммерсанта, который в бытность Чикишева и Тамахина на дорожных госконтрактах, как предполагает следствие, похитил миллоны рублей.

Курган, Щучанский район, Дарья Котова

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