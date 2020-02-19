В Курганской области два района готовы укрупниться и сменить статус на муниципальный округ

Два района Курганской области – Шумихинский и Макушинский, готовы преобразоваться в муниципальные округа. Соответствующие проекты региональных законов будут вынесены на рассмотрение депутатов думы Зауралья 26 февраля, сообщается в материалах думы.

Как сообщал «Новый День», реформа, в ходе которой в Курганской области появятся новые муниципальные образования, начала обсуждаться еще в 2019 году. Смысл нововведения прост: на территории отдельно взятого района будут ликвидированы все сельсоветы, мини-администрации поселений, а также все сельские думы.

Структура муниципального округа будет состоять из одного главы, одной администрации и единой думы, в состав которой войдут представители от каждого поселения. При этом в каждой деревне остается представитель администрации муниципального округа – альтернатива главе сельсовета.

Основная цель создания таких округов – это повышение прозрачности системы управления, экономия средств и четкое распределение ответственности. На местах останутся только те специалисты, которые наделены реальными полномочиями. По данным чиновников, объединение поселений в муниципальные округа не приведет к сокращению социальной инфраструктуры – ФАПов, школ и других учреждений.

Идею преобразования района в муниципальный округ в Зауралье первыми поддержали жители Шумихинского района, где проводились общественные слушания. Люди согласились изменить систему управления и уменьшить число управленцев.

«Население восприняло инициативу положительно. Все понимают, что бюджеты сельских поселений дотационные, ни один глава не может решить какую-то серьезную проблему. После преобразования будет один консолидированный бюджет округа, проблемы каждого села и города можно будет решать планомерно, общими усилиями», – ранее комментировал глава Шумихинского района Сергей Максимовских. Следом вопрос был вынесен на обсуждение жителей Макушинского района.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков не раз говорил о том, что региону необходимо избавиться от громоздкого управленческого аппарата. В соседних регионах – Тюменской, Челябинской и Свердловской областях – муниципальных чиновников в расчете на одного жителя гораздо меньше. Но это не значит, что территории хуже управляются. При этом жителей в курганских селах становится все меньше, а вот число управленцев при этом не меняется.

В данный момент муниципальная система управления в Зауралье выглядит так: на территории зарегистрировано 393 муниципальных образования, которые входят в состав 24-х районов. Плюс два городских округа. Каждое из почти четырех сотен муниципальных образований имеет свой административно-управленческий аппарат и депутатский корпус.

В администрациях сельских поселений работают, минимум, 1-3 человека (глава и заместители), в муниципальных районах – от 2 до 5 руководителей. В среднем количество сотрудников райадминистраций составляет от 60 до 80 человек, в райцентрах работают от 20 до 40 курганцев. Плюс депутатский корпус: в сельских поселениях 7-12 депутатов, в районных центрах 10-16 народных избранников. Все муниципальные образования имеют свой бюджет, средств из которого мало на что хватает.

Для области, в которой проживает 850 тыс. человек, такое количество муниципальных образований слишком велико. Запустить процесс централизации власти позволяет новый федеральный закон (принят 1 мая 2019 года), который предусматривает возможность создания в России нового вида муниципального образования – муниципальный округ.

Как ранее комментировал «Новому Дню» председатель Ассоциации «Муниципальных образований Курганской области» Валерий Яковлев, муниципальная реформа должна начаться с главного: с опроса жителей территорий и проведения публичных слушаний. «Весь процесс – от опроса, до утверждения границ новых муниципальных округов – может занять примерно 8-9 месяцев. Это как хорошего ребеночка родить. Главное, чтобы в этой реформе не потерять голос человека», – резюмировал Яковлев.

Курган, Дарья Котова

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