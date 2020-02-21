Дума Курганской области не готова лишить мандата депутата-миллиардера Ильтякова

Совладелец холдинга «Велес», член партии «Единая Россия» Дмитрий Ильтяков продолжает оставаться депутатом думы Курганской области, несмотря на свое заявление о добровольном и досрочном прекращении депутатских полномочий. Процедура исключения Ильтякова из состава депутатов еще даже не запущена.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе думы Курганской области, думцы до сих пор не в курсе, что Дмитрий Ильтяков планирует отказаться от депутатской деятельности.

На письменный запрос нашего агентства из облдумы поступил такой ответ: «В Курганскую областную думу не поступало заявление от депутата Ильтякова Д. В. с просьбой лишить его депутатских полномочий досрочно».

Сам Дмитрий Ильтяков продолжает настаивать, что уведомил коллег-депутатов о своем решении.

«Я не слежу за процедурой рассмотрения моего вопроса, но мое заявление поступило в облдуму еще в январе. Документ отвез мой юрист, заявление зарегистрировано, у меня есть номер регистрации входящего письма», – прокомментировал «Новому Дню» г-н Ильтяков.

Депутат не готов гадать, по какой причине его депеша не дошла до коллег, но уточнил, что не передумал. Он по-прежнему хочет выйти из состава региональных депутатов, а также отказаться от партийного билета «Единой России».

Как сообщал «Новый День», финал политической карьеры Ильтяков объясняет как желанием сосредоточиться только на бизнесе, так и личными причинами.

«Просто не хочу больше, это мое убеждение. Лучше быть стабильным предпринимателем, чем непонятно каким политиком. Может, кому-то нравится иметь мандат облдумы… Не знаю, что люди в этом видят, но для меня все это – лишнее и ненужное. И я решил больше не соприкасаться с политикой», – объяснил свои мотивы Ильтяков и пошутил, что два депутата с одной фамилией – многовато.

Напомним, старший брат Дмитрия Ильтякова – Александр, действующий депутат Госдумы РФ.

Дмитрий Ильтяков, как совладелец крупного курганского мясокомбината «Велес», по версии журнала Forbes вошел в список 100 богатейших госслужащих и депутатов России. Авторы рейтинга проанализировали декларации о доходах чиновников за 2018 год. И доход Дмитрия Ильтякова за указанный период составил 1,64 млрд рублей.

Один из самых богатых людей Зауралья активно занимается благотворительностью – спонсирует Федерацию бокса Курганской области и вкладывает деньги в строительство православных храмов.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 20.02.20

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