Ребенку-инвалиду, которого в Кургане не пустили на борт «ЮТэйр», выплатили компенсацию

16-летнему ребенку-инвалиду, которого в Кургане отказались пускать в самолет авиакомпании «ЮТэйр», выплатили компенсацию 25 тыс рублей. Об этом 26 февраля сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, судебный процесс по взысканию компенсации морального вреда, который дошел до стадии кассации, закончился. «Решение суда исполнено, ответчиком денежные средства переведены на счет законного представителя ребенка-инвалида в полном объеме», – уточнили в транспортной прокуратуре.

Как сообщал «Новый День», неприятный инцидент в Курганском аэропорту произошел мае 2018 года. Перевозчик не пустил на борт мальчика с гипсом на ногах и его отца из-за того, что авиакомпанию заранее не предупредили: на рейсе есть ребёнок-колясочник.

Пассажиры приехали в Курган из города Большой Камень, чтобы сделать операцию в центре Илизарова. Обратно они должны были вылетать рейсом Курган-Москва 13 мая 2018 года.

Дорога для ребенка-колясочника, который ехал в курганский центр Илизарова, была тяжелой и туда, и обратно. До Зауралья отец и сын добирались из Владивостока на поезде с пересадками. Обратно должны были вылететь в Москву самолетом.

«В день вылета, 13 мая 2018 года, мы с сыном прибыли на посадку в аэропорт Кургана. На регистрации на рейс до Москвы мне сказали, что в их записях не указано, что Андрей является инвалидом первой группы. К тому же он колясочник. Ну, и у него гипс на ногах, тогда ему, может, потребуется два места, так как ноги в коленях не сгибаются. В общем, нас не пустили на этот рейс», – рассказывал представитель мальчика.

Электронный билет на самолет был приобретен Приморским региональным отделением Фонда соцстрахования РФ, которое в нарушении требований законодательства не сообщило авиакомпании об имеющихся у несовершеннолетнего ограничениях. Иск прокуратуры о взыскании компенсации ребенку был подан в адрес ОАО «Приморское агентство авиационных компаний», которое в рамках госконтракта выполняло обязательства по обеспечению авиационными билетами инвалидов.

История с 16-летним подростком – не единственное ЧП в аэропорту Кургана. В феврале 2019 года жительнице Хабаровского края пришлось купить 11 билетов на самолет «ЮТэйр», чтобы увезти из Кургана двоих семилетних сыновей-инвалидов. Дети с ДЦП также проходили лечение в курганском центре Илизарова, после операции их подвижность была ограничена. За перевозку до Москвы одного из мальчиков, который может только лежать, ЮТэйр запросил 48 тыс. рублей, для второго, который передвигается на коляске, пришлось приобретать дополнительно место.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 26.02.20

Мишустин про энерготарифы Курганской области: «мы должны постараться эту проблему каким-то образом закрыть». / Мишустин утвердил ускоренный сценарий развития Курганской области и пообещал миллиарды. / Михаил Мишустин заявил, что Курганская область может стать областью русской мечты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»