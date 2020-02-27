Курганские чиновники озвучили главные для экономики города цифры

В Кургане инвестиции в основной капитал за девять месяцев 2019 года составили 12,3 млрд рублей, рост в действующих ценах – в 2,3 раза. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает департамент экономического развития, предпринимательства и торговли мэрии Кургана.

Ведомство также отмечает, что крупными и средними промышленными предприятиями города в 2019 году произведено и отгружено продукции на сумму 105,0 млрд рублей (70% от отгрузки товаров собственного производства промышленным комплексом Курганской области). «Прибыль, полученная крупными и средними организациями города (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) за январь – ноябрь 2019 года, составила 9,3 млрд рублей (в 1,9 раза больше, чем за тот же период 2018 года)», – приводят статистические данные в депэкономики Кургана.

Оборот розничной торговли составил 74,6 млрд рублей, индекс физического объема 101,9%. Предприятиями общественного питания в 2019 году реализовано продукции на сумму 2,8 млрд рублей, рост в фактических ценах на 5,4%, индекс физического объема – 101,4%.

Как сообщал «Новый День», экономика Курганской области по итогам 2019 года побила свои рекорды. Ключевой индикатор региональной экономики – индекс промышленного производства – за 10 месяцев 2019 года составил 106,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Инвестиции в основной капитал за десять месяцев 2019 года выросли на 204% до 17, 461 млрд рублей. В структуре инвестиций предприятий, не являющимися субъектами малого бизнеса, 45% вложений – это собственные средства. Промышленники инвестировали в развитие своих бизнесов более 4,6 млрд собственных средств.

В ходе своего недавнего визита в Заурале премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что регион, считавшийся депрессивным, начал демонстрировать положительные сдвиги.

«В прошлом году экономические показатели Курганской области, несмотря на непростую ситуацию, продемонстрировали положительную динамику. Это хороший тренд. У вас индекс промышленного производства более чем в два раза выше среднероссийского, а также значительно увеличились инвестиции в основной капитал. Мы всё это видим, фиксируем», – заявил Михаил Мишустин во время обсуждения ситуации в области с курганским губернатором Вадимом Шумковым.

Курган, Дарья Котова

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