В Кургане произошло очередное нападение на инспектора ГИБДД

В Кургане арестован 33-летний мужчина, оказавший сопротивление сотрудникам ГИБДД. Как сообщает СУ СКР по Курганской области, курганец во время проверки «заехал» инспектору ногой по лицу.

Как уточняет Следком, дорожный инцидент произошел 1 марта. Водитель грубо нарушал правила движения, его машину догнал экипаж дорожно-патрульной службы.

«После остановки сотрудниками полиции у водителя транспортного средства были выявлены явные признаки алкогольного опьянения. В патрульном автомобиле ДПС мужчина нанес удар ногой в область лица инспектору дорожно-патрульной службы», – сообщили в СУ СКР Зауралья.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ. Курганец имеет несколько судимостей, в том числе за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Как сообщал «Новый День», в 2020 году в Кургане произошли другие случаи с участием водителей и автоинспекторов. В феврале пьяный 39-летний житель столицы Зауралья чуть не убил инспектора ДПС во время проверки документов, протащив его на движущемся автомобиле не менее 20 метров. Также в феврале 17-летний подросток в Кургане выстрелил в окно патрульной машины ДПС и попал в сотрудника полиции. Во всех трех случаях задержанным до суда определена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Курган, Дарья Котова

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