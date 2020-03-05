Силовики уточнили, как был ограблен депутат-единоросс из Кургана

Появились подробности ограбления дома депутата думы Кургана от партии «Единая Россия» Сергея Бардина. В УМВД по Курганской области прямо не называют фамилию пострадавшего партийца, но речь идет именно о Бардине.

По данным регионального УМВД, был ограблен жилой дом в селе Кетово. «Прибывшая на место происшествия следственно – оперативная группа установила, что злоумышленник проник в помещение через окно, разбив стекло. По следам, оставленным на снегу, полицейские определили направление, в котором скрылся злоумышленник. Служебная собака сразу взяла след подозреваемого и вывела полицейских к месту, где он спрятал часть украденных вещей, а также оставил свои, переодевшись в похищенное», – сообщает пресс-служба полицейского главка.

Вора силовики задержали в тот же день. Им, как и сообщал «Новый День», оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Кетовского района 1983 года рождения.

«Ценные вещи он сдал в ломбард и потратил вырученные деньги на спиртное», – добавили в УМВД Зауралья. Рецидивисту грозит новый тюремный срок до пяти лет.

Как сообщал «Новый День», налетчик вынес из дома ценные вещи семьи Бардиных на общую сумму около 300 тыс рублей.

41-летний Сергей Бардин воздерживается от комментариев. Через свою помощницу депутат передал, что не будет обсуждать события, так как «все это неприятно вспоминать».

Сергей Бардин – депутат гордумы Кургана, член партии «Единая Россия» и индивидуальный предприниматель, занимающийся перевозками.

Курган, Дарья Котова

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