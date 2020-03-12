Патриарх Кирилл сменил наставника Чимеевского монастыря, где дотла сгорели храм и чудотворная икона

По решению синода Русской православной церкви (РПЦ) наместником Казанского Чимеевского мужского монастыря официально назначен иеромонах Варнава (Ваулин). Об этом сообщается на сайте курганской епархии.

Как уточняют представители духовенства, заседание первого в 2020 году синода РПЦ проходило под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Решение о назначении иеромонаха Варнавы смотрителем монастыря в Зауралье принималось по прошению митрополита Курганского и Белозерского Даниила.

Митрополит Даниил еще в декабре объявил о кадровых перестановках в Чимеевском монастыре. Иеромонах Петр (Синчилов) был освобожден от должности настоятеля монастыря по состоянию здоровья. Его сменил отец Варнава, прибывший в Зауралье из Архангельской области.

Иеромонах Варнава (Ваулин) родился 18 октября 1971 года в городе Екатеринбурге. Пострижен в монашество в 1994 году. С 2000 года – иеромонах. С 2016 года – насельник Свято-Артемиево-Веркольского мужского монастыря Архангельской области. Осенью 2019 года перешел в клир Курганской епархии.

Напомним, митрополит Даниил до августа 2019 года возглавлял Архангельскую епархию, затем был переведен в Курган.

Как сообщал «Новый День», летом 2019 года в Чимеевском монастыре дотла сгорела деревянная церковь, в которой находилась чудотворная икона Божией Матери. Лик был восстановлен. Также в Чимеево на месте пожара на средства благотворителей строят точную копию сгоревшего храма, только в кирпичном исполнении.

Курган, Чимеево, Дарья Котова

Курган, Чимеево. Другие новости 12.03.20

Курганцам начали выдавать «сельскую ипотеку» под 3% годовых. / Курганские депутаты одобрили поправки в Конституцию. / Загрузка новых авиарейсов из Кургана выросла на десятки процентов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»