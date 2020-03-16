Губернатор Вадим Шумков ввел в Курганской области режим повышенной готовности в связи с опасностью распространения нового коронавируса. В регионе вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий, школьники и студенты переводятся на дистанционное и электронное обучение, сообщили в пресс-службе губернатора Курганской области.

Решение о введении в Курганской области режима повышенной готовности принято в понедельник, 16 марта на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории Курганской области новой коронавирусной инфекции. «Нами предпринимаются меры по ограничению деятельности отдельных учреждений и объектов. Отменяется ряд массовых мероприятий. В целом направляем свои силы на то, чтобы обеспечить нашу готовность по профилактическим мероприятиям и мероприятиям по учреждениям здравоохранения. Конечно, хотелось бы, чтобы граждане понимали в части профилактики и лечения, что безопасность людей касается каждого из нас в отдельности», – заявил Шумков.

В Курганской области нет случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Заболеваемость респираторными и вирусными инфекциями ниже эпидемического порога на 5,5%. Тем не менее, с 17 марта школьники и студенты среднеспециальных учебных заведений региона будут переведены на дистанционное и электронное обучение. Вузам перейти на дистанционное обучение рекомендовало Министерство науки и высшего образования РФ.

Горячая линия по вопросам, касающимся вируса 2019-nCoV: 8-800-555-49-43, также можно позвонить по телефону в Кургане – 8 (3522) 41-33-36.

Напомним, в понедельник, 16 марта режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса был введен на Ямале. В Тюменской области 15 марта был официально подтвержден еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией, состояние больного оценивается, как стабильное.

Курган, Николай Бастриков

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