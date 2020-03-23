Курганский губернатор Шумков обратился к населению с «человеческой и мужской просьбой»

После первого зафиксированного коронавируса в Курганской области губернатор Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм разместил «новое срочное заявление нашего штаба». В нем он обратился к курганцем с «простой человеческой и мужской просьбой».

Курганскй губернатор попросил жителей Зауралья соблюдать спокойствие и напомнил своим подписчикам, что «паникующее и грызущее друг друга общество может разрушить и погубить самая малая угроза».

«Запретить хождение уныния и паники. Ограничить взаимные грубость и глупость. В обязательном порядке проявлять уважение друг к другу и оставаться людьми», – пронумеровал свои пожелания Вадим Шумков и перешел к серьезной части своего заявления.

«Если серьезно, то простая человеческая и мужская просьба ко всем, кто прочел эти строки – помогите тем, кто нуждается в такой помощи, поддержите тех, кому явно не по себе, поделитесь своей уверенностью и верой, успокойтесь сами и успокойте других, проявите свои самые лучшие качества», – написал Вадим Шумков. Он уверен, что тем, кто умеет объединяться и являть дисциплину для преодоления трудностей, не страшно ничего.

Как сообщал «Новый День», в Курганской области 21 марта был зафиксирован первый случай коронавируса. Положительный тест на COVID-19 у девочки, которая отдыхала с родителями в Испании. Клинических симптомов у юной пациентки нет. Вся семья госпитализирована.

В субботу, 21 марта, глава депздрава Курганской области Лариса Кокорина сообщила, что главной площадкой для гопитализации в регионе станет Курганская областная инфекционная больница, которая может принять до 170 пациентов. В медучреждении 20 боксов, также есть полубоксированные палаты. На сегодняшний день в распоряжении курганских медиков 50 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Дополнительно закуплено еще 7 аппаратов ИВЛ. Больницы в необходимом количестве снабжены дефибреляторами и пульсоксиметрами (аппарат, измеряющий насыщение организма кислородом).

«Мы определилил маршрутизацию пациентов, сюда – в инфекционную больницу, будут направляться лица с подтвержденной коронавирусной инфекцией, те, у кого был контак, у кого есть симптомы. Пациенты с инфекционными заболеваниями других форм будут распределяться в друге медучреждения», – уточнила Лариса Кокорина.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 22.03.20

Курганские медики присоединились к флешмобу «оставайся дома» (ФОТО). / В Курганской области после первого случая коронавируса медики оценили готовность региона к COVID-19. / Губернатор Шумков рассказал о первом случае коронавируса в Курганской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»