В Курганской области выявлен еще один заболевший коронавирусом

В Курганской области выявлен третий официально подтвержденный случай коронавируса, об этом 8 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Как уточнили «Новому Дню» в штабе, COVID-19 подтвердился у мужчины. Он летел в Курган из Москвы с девушкой, коронавирус у которой подтвердили 3 апреля. Заболевший чувствует себя удовлетворительно, болеет без симптомов. У его семьи также были взяты анализы – инфекция не подтвердилась.

Как сообщал «Новый День», в Курганской области первый случай COVID-19 еще в марте подтвердился у ребенка. Девочка с семьей посетила Испанию и вернулась в Курган 14 марта. Ребенок уже здоров, вся семья выписана домой. 3 апреля в Зауралье был зарегистрирован второй случай – заболела жительница Москвы, она прилетела в Курган к родственникам.

Позднее диагноз подтверидлся у студентки курганского техникума, но тесты девушка сдавала не в Зауралье – она уехала в Казахстан, где ее и госпитализировали. Из соседней Республики и были получены сведения о заразившейся вирусом студентке.

Таким образом, в Курганской области официально три подтвержденных коронавируса – один ребенок, двое взрослых. Взрослые пока остаются в стационаре, их госпитализировали в инфекционную больницу.

По данным оперативного штаба, под медицинским наблюдением остаются 930 человек, снято с медицинского наблюдения 2498 курганцев.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 08.04.20

На трассе «Иртыш» после снежного бурана восстановлено движение. / Ситуация менялась каждый час: как Курганская область пережила удар стихии. / Губернатор Шумков выступил с экстренным заявлением из-за стихии в Зауралье. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»