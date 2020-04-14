В Зауралье очередной штраф за коронавирусный фейк

Жительница Катайска Курганской области оштрафована за распространение фейковой информации о коронавирусе. Горожанка в социальных сетях утверждала, что в Зауралье от COVID-19 умирают люди, в регионе закрывается движение поездов, а полиция не выпускает жителей из дома.

Как сообщает оперативный региональный штаб, за распространение недостоверной информации жительница Катайска признана виновной в совершении административного правонарушения. За «Злоупотребление свободой массовой информации» ей придется заплатить штраф 30 тыс рублей.

Это не первый случай, когда курганцев наказывают за фейковые новости или комментарии в социальных сетях. В марте были оштрафованы 30-летний и 27-летний жители Кургана.

В первом случае автор в социальной сети «ВКонтакте» утверждал, что реальные сведения о количестве заболевших в регионе не соответствуют действительности. Второй дезинформатор рассуждал, что COVID-2019 не является инфекцией.

В апреле, и также за личную оценку опасности COVID-2019, был оштрафован активист партии КПРФ Сергей Еремин. Суд установил, что Еремин 4 апреля обнародовал фейк на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Коммунист, ссылаясь на ученых, заявил, что коронавирус «не многим страшнее обычного гриппа». И что в России нет признаков пандемии COVID-19. И, как утверждал Еремин, эти же ученые заявили об «искусственном раздувании психоза лживыми средствами массовой информации».

По данным всероссийского оперативного штаба, на 13 апреля в России зарегистрировано 18 тыс 328 случаев коронавируса. Скончалось 148 человек. В Курганской области, если сравнивать регионы УрФО, пока самая благоприятная эпидобстановка – 10 заболевших.

Курган, Катайск, Дарья Котова

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