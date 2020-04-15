Губернатор Шумков высказался о закрытии границ с Курганской областью

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 15 апреля в своем аккаунте в Инстаграм продолжил отвечать на вопросы жителей области, связанные с коронавирусом. Сегодня глава региона посвятил пост тем, кто предлагает изолировать Зауралье от других регионов.

«Почему не закрыть область. Рейсов на Москву уже нет. Мы пошли на это, несмотря на то, что самолетами доставлялись и медицинские грузы. Остаются поезда и автотранспорт, которыми ведется поставка важных грузов. Это федеральные полномочия. Кроме того, более 200 тыс наших земляков проживают или работают в других регионах. У Курганской области 865 км госграниц и более 3000 км административных границ, а также более 300 трасс и дорог, их соединяющих и пересекающих», – написал Вадим Шумков.

Он также отметил, что риск распространения COVID-19 региональные власти пока пытаются сдерживать «в рамках закона», ограничивая праздные «шатания-катания»».

«К сожалению, это не всем понятно. Многие хотят, чтобы порядок наводился где-то «там» и кем-то «другим». Как только подобные меры касаются нас лично, начинается диспут о правах человека», – добавил губернатор. При этом он уточнил, что если в регионе потребуется ввести более жесткие меры, которые не противоречат закону, то региональные власти это сделают.

Напомним, с 11 апреля в Зауралье введен режим фиксации передвижения граждан. Если люди во время режима сомоизоляции покидают квартиру, чтобы выйти в магазин или получить услугу, они должны уведомить об этом с помощью СМС сообщения.

Как сообщал «Новый День», аэропорт Кургана 9 апреля временно прекратил свою работу. Все регулярные рейсы отменяются до 30 апреля включительно.

В Курганской области по данным на 15 апреля подтверждено 11 случаев коронавируса. Часть из них – «привозные». Инфекцию завезли люди, прибывшие в Зауралье из других регионов. А первая заболевшая – девочка, которая вернулась с COVID-19 из-за границы.

Курган, Дарья Котова

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