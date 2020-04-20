В Кургане пьяный мужчина набросился на врачей приемного отделения, а потом устроил шоу на газоне

В Кургане в полицию был доставлен пенсионер, устроивший пьяный дебош в ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи». Инцидент произошел 17 апреля. Дебоширом оказался житель города 1939 года рождения.

О мужчине, который лежит возле приемного отделения и стонет, в социальных сетях сообщила жительница города. Она сняла курганца на видео. За кадром слышен женский голос. Автор видео требует от медиков немедленно оказать помощь мужчине, который лежит на газоне. Девушка грозит сотрудникам больницы, что «выложит все в федеральные новости». Ролик был опубликован в группе «О,Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

В департаменте здравоохранения Курганской области «Новому Дню» подтвердили, что такой инцидент произошел. Только медики пытались оказать помощь пациенту, но он ответил пьяным дебошем и не подпускал к себе врачей. Житель Кургана находился в состоянии сильного опьянения.

«При попытках завести его в здание и оказать первую помощь, мужчина агрессивно отзывался о медицинских работниках, отказывался от помощи. Сотрудниками больницы был вызван наряд полиции. Тем не менее мужчину завели в приемный покой, откуда его и забрал наряд. Нарушитель общественного порядка был доставлен в отделение УМВД. За повторным оказанием медицинской помощи мужчина не обращался», – прокомментировали в региональном департаменте здравоохранения. Источники «Нового Дня» в полиции уточнили, что пьяного пенсионера из отдела УМВД забрала супруга.

Как сообщал «Новый День», в августе 2019 года медики курганской больницы скорой помощи подвергались нападению. В Кулацком поселке нетрезвый гражданин упал и получил травму головы. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи не смогла оказать мужчине помощь из-за агрессии горожан. Фельдшер действовала по инструкции: сообщила в правоохранительные органы, что медикам угрожает опасность.

Случай в Кургане, когда толпа с оскорблениями и нецензурной бранью накинулась на скорую, получил широкий общественный резонанс. Данную историю комментировали даже на федеральном уровне. А 35-летний, ранее неоднократно судимый курганец, оскорблявший фельдшера, позднее был привлечен к ответственности.

Курган, Дарья Котова

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