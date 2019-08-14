Депутат Госдумы требует наказать курганцев и опозорить их на всю страну

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов пообещал взять на особый контроль инцидент со скорой помощью в Кургане. Нападение агрессивной толпы на фельдшера парламентарий назвал «вопиющим случаем».

«Вопиющий случай нападения на фельдшера в Кургане требует самого строгого разбирательства. Нападавшие должны понести ответственность в соответствии со вступившими в силу на прошлой неделе поправками в КоАП и УК РФ, предусматривающими ответственность за недопуск машин скорой помощи к пациентам и воспрепятствование работе медиков. Сам инцидент необходимо предать широкой огласке», – заявил Дмитрий Морозов.

По его мнению, курганская история должна стать «моментом истины» и на ее примере россияне «увидят, как будет произведена правоприменительная практика в соответствии с новым законом».

«Когда мы принимали закон, то говорили: задача профессионального сообщества заключается в том, чтобы ни в коем случае не спускать такие происшествия на тормозах, доводить их до суда. Надеюсь, вина каждого нападавшего будет доказана», – призывает Морозов. При этом депутат Госдумы оговаривается: расследование в Кургане должно быть грамотным и корректным.

Как сообщал «Новый День», инцидент произошел 11 августа в Кулацком поселке. Нетрезвый гражданин упал и получил травму головы. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи не смогла оказать мужчине помощь из-за агрессии горожан.

Курган, служба информации

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