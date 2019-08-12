Курганцы напали на бригаду скорой помощи: «Там дыра в голове, а ты сидишь, кукушка» (ВИДЕО)

В Кургане началась служебная проверка инцидента, связанного с бригадой скорой. Об этом «Новому Дню» сообщили в курганской больнице скорой медицинской помощи. В воскресенье, 11 августа, как считают медики, их сотрудники не смогли оказать помощь пациенту из-за неадекватного и агрессивного поведения нескольких горожан.

Видео ролик о конфликте горожан и фельдшера скорой был размещен 12 августа в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Инцидент Курган». В Кулацком поселке нетрезвый гражданин упал и получил травму головы.

На видео, снятом очевидцами, крупным планом машина скорой помощи, в которой сидят фельдшер и медсестра. Фельдшер с кем-то разговаривает по рации. Машину скорой окружили люди, которые в крайне грубой форме требуют от медиков выйти из машины и немедленно оказать помощь. В речи курганцев – сплошная ненормативная лексика. «Новый День» приводит некоторые цитаты без мата.

«Выйдите, пожалуйста, у него уже мозг лезет. Вы понимаете, что там дыра в голове? Не надо обманывать. Абсолютно мы трезвые стоим, ты сидишь тут, кукушка. Иди, человеку плохо. Вышла из машины, помогла быстро. Это все пойдет в прокуратуру», – в такой тональности проходил диалог.

Медики так и не вышли из машины: водитель сдал назад, и скорая покинула место инцидента. Что касается пострадавшего, то его авторы ролика показали мельком. Мужчина сидел на земле с белой тряпкой на голове. После приезда полиции его госпитализировали.

Как сообщил «Новому Дню» заместитель главного врача курганской больницы скорой медицинской помощи Василий Якимлюк, когда фельдшеру угрожает опасность, он не может выходить из машины. Медики должны заблокировать дверь и вызвать наряд полиции.

«Именно это и сделала фельдшер. Вы сами слышали, как к ним там обращались? Вам понравилось?», – спрашивает Якимлюк. По его словам, в данный момент ведется служебное расследование. До его окончания замглаврача отказывается оценивать реакцию и поведение бригады скорой помощи.

Курган, служба информации

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