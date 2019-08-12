Курганские власти вмешались в конфликт со скорой помощью, ищут пострадавшего

Департамент здравоохранения Курганской области намерен вмешаться в историю со скорой помощью, на которую с матерной руганью обрушились агрессивные горожане.

Как сообщил «Новому Дню» заместитель главного врача курганской больницы скорой медицинской помощи Василий Якимлюк, депздрав уже запросил всю информацию. «Готовим, предоставим сегодня», – говорит Якимлюк.

Как сообщил источник «Нового Дня» в депздраве, пока в ведомстве считают действия бригады скорой помощи правильными.

«История резонансная. В социальных сетях прошла информация, что мужчина, которому якобы не оказала помощь фельдшер, скончался. Это не так. Его в итоге все же доставили по скорой. Потом, как предварительно сообщают в больнице, он добровольно покинул лечебное заведение. Уже подключились юристы. Осталось найти самого пострадавшего. Если нужно, речь пойдет о привлечении к уголовной ответственности авторов ролика за воспрепятствование деятельности медработников – ст. 124 УК РФ», – говорит собеседник «Нового Дня».

Василий Якимлюк подтвердил «Новому Дню», что пациент, которого доставили на «скорой», от госпитализации отказался.

Напомним, инцидент произошел 11 августа в Кулацком поселке. Нетрезвый гражданин упал и получил травму головы. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи не смогла оказать мужчине помощь из-за агрессии горожан.

Очевидцы ЧП в крайне грубой форме требуют от медиков выйти из машины и немедленно оказать помощь: «Вышла из машины, помогла быстро. Сидишь тут, кукушка!». В речи курганцев – сплошная ненормативная лексика.

Медики так и не вышли из машины: водитель сдал назад и скорая покинула место инцидента. Замглаврача курганской больницы скорой медицинской помощи заявил, что бригада действовала строго по инструкции: когда фельдшеру угрожает опасность, он не может выходить из машины и долен вызвать полицию. Что и было сделано.

Курганцы активно обсуждают историю в соцсетях. Одни называют авторов ролика «быдлом» и заявляют, что именно из-за таких людей скорая не смогла оказать помощь мужчине с пробитой головой. Другие считают, что фельдшер все равно должна была выйти из машины и сделать все, чтобы помочь пострадавшему. Жительница Кургана под ником Ирина Курганская сообщила в комментариях: «Мужчина умер».

Курган, служба информации

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