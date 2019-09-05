В Кургане состоялся суд по делу о нападении на скорую помощь

В курганском городском суде состоялось заседание по факту нападения на бригаду скорой помощи в Кулацком поселке.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном УМВД, уголовное дело не возбуждено, инцидент закончился «административкой». К административной ответственности с формулировкой «мелкое хулиганство» был привлечен только один участник конфликта: 35-летний, ранее неоднократно судимый курганец.

«Состоялось заседание суда. Данный гражданин был самым активным участником конфликта, на него указали и работники скорой помощи. По решению суда мужчине назначено наказание в виде штрафа», – уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Гражданин, кричавший фельдшеру «вышла с машины, помогла быстро» заплатит за свое поведение штраф 600 рублей.

Как сообщал «Новый День», инцидент произошел 11 августа 2019 года в Кулацком поселке. Нетрезвый гражданин упал и получил травму головы. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи не смогла оказать мужчине помощь из-за агрессии горожан. Фельдшер действовала по инструкции: сообщила в правоохранительные органы, что медикам угрожает опасность.

Случай в Кургане, когда толпа с оскорблениями и нецензурной бранью накинулась на скорую, получил широкий общественный резонанс. По данному поводу даже высказался председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Между тем, парламентарий, представитель партии «Единая Россия» хоть и обещал взять «вопиющий случай» на особый контроль, вскоре забыл о ЧП и больше ни разу его не комментировал.

Курган, служба информации

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