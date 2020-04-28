Спикер думы Зауралья заявился на праймериз «Единой России»

Спикер думы Курганской области Дмитрий Фролов будет баллотироваться на предстоящих выборах депутатов региональной думы. Как сообщается на сайте «Единой России», Фролов подал заявку на участие в праймериз «ЕР».

В нынешний состав думы Зауралья 40-летний Дмитрий Фролов прошел по западному избирательному округу Кургана. В сентябре 2020 года в области пройдут выборы в региональную думу седьмого созыва. Заявка на участие во внутрипартийном голосовании подтверждает, что спикер Дмитрий Фролов готов продлить свой депутатский срок.

Как сообщал «Новый День», праймериз «Единой России» состоится с 25 по 31 мая. Заявки на участие в предварительном голосовании оставили уже несколько действующих депутатов думы Зауралья шестого созыва.

В этом году, из-за пандемии коронавируса, единороссам, заявившимся на праймериз, впервые придется защищать свои тезисы и проводить дебаты в онлайн-формате. А победителей будут определять с помощью лайков. «Представленные видео должны быть длительностью от 30 секунд до одной минуты. Каждый ролик получит пользовательские оценки – либо лайк, если высказана поддержка, либо дизлайк, то есть отказ в ней», – уточняется на сайте «ЕР».

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 28.04.20

Жителей Курганской области попросили не посещать кладбища на Радоницу. / Аэропорт Кургана не будет возобновлять работу с 1 мая, авиарейсы отменяются до середины мая. / Жителей Зауралья просят выбрать удобную им систему получения «цифрового пропуска». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»