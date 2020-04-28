Депутаты одобрили корректировку «беспрецедентного бюджета» Курганской области

Дума Курганской области во вторник, 28 апреля, одобрила корректировку регионального бюджета.

Как сообщал «Новый День», доходная часть бюджета-2020 увеличилась на 3,4 млрд рублей до 50,4 миллиардов. Расходы предусмотрены в сумме 55 млрд рублей, вместо ранее утвержденных 50,1 миллиардов. Дефицит увеличится с 3,1 до 4,7 млрд рублей.

Параметры региональной казны меняются за счет целевых федеральных средств и дотаций. Также 917,9 млн рублей ожидаются за счет корректировки программы приватизации госимущества региона. В программу будут добавлены 28 объектов недвижимости, 57 объектов газоснабжения, не реализованных в 2019 году.

Спикер думы Зауралья Дмитрий Фролов пояснил депутатам, что часть средств, поступивших из федерального бюджета, будет направлена на новые социальные выплаты.

Это ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в сумме 27 млн рублей; на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начального общего образования – 32,8 млн. рублей. Помимо этого регион на 596,8 млн рублей увеличивает расходы на предоставление жилья детям-сиротам.

«Сумма расходов годового бюджета – свыше 55 млрд рублей – беспрецедентная за последние годы. Она практически в два раза превышает, скажем, бюджет 2015 года», – отметил Фролов.

Напомним, доходы дефицитного бюджета Курганской области на 2020 год должны были составить 46,994 млрд рублей, расходы – 50,179 миллиардов. Таким образом ранее дефицит предусматривался в сумме 3,185 млрд рублей.

Курган, Дарья Котова

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