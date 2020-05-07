В Курганской области увеличилось число Covid-больных

По данным на 7 мая в Курганской области число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 71. Прирост за сутки – шесть новых случаев Covid-19.

Как сообщает региональный штаб, пятеро инфицированных посещали другие регионы РФ. Это завозной Covid-19. Люди возвращались в Курган, Юргамышский и Далматовский районы. Один случай – контактный, заболел житель областной столицы.

Из инфекционной больницы с момента начала пандемии выписаны 24 человека. На лечении остаются 47 человек. «Под медицинским наблюдением находятся 2115 человек, из них 319 контактных с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения за весь период 5445 человек», – уточняет региональный штаб.

На территории области по-прежнему действует режим повышенной готовности. Курганцы должны соблюдать режим самоизоляции. Если возникает необходимость выйти из дома, то передвижение нужно подтвердить электронным пропуском. Для этого нужно прислать на номер +7(903)767-26-68 номер паспорта и цифру, которая будет соответствовать цели выхода из дома. Пропуск также можно получит вот на этом сайте.

Все граждане, прибывающие в Зауралье из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой – Москва, Московская область, Санкт-Петербург, ХАМО, ЯНАО, Якутия, Мурманская область, обязаны уведомить медиков о своем прибытии, сдать тест на Covid-19 и самоизолироваться на 14 дней. На карантин уходят и родственники, проживающие с прибывшими.

Вчера в регионе из-за коронавируса было принято решение перекрыть пять внутрирегиональных автотрасс, связывающих область с соседними регионами. Также в Зауралье установлен особый порядок передвижения транспортных средств. На въездах в Курганскую область выставлены посты дорожно-патрульной службы ГИБДД, которые проверяют весь въезжающий в регион транспорт, чтобы не допустить в Курганскую область лиц, потенциально инфицированных коронавирусом. Временно прекращено и авиасообщение – аэропорт Кургана закрыт до 15 мая включительно.

Курган, Дарья Котова

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