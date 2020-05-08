Шумков пообещал превратить «пообветшалый» Курган в большую строительную площадку

Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал второй этап ремонтно-строительного бума в Кургане. Глава региона в своем аккаунте в Инстаграм сообщил, что «работ будет намного больше, чем в прошлом году».

«Курган в этом году вновь превратится в большую строительную площадку. Работ будет намного больше, чем в прошлом году. Десятки социальных объектов, участков дорог, километров тротуаров и линий освещения, объектов благоустройства, фасадов жилых домов и исторических зданий, более сотни дворов и остановочных павильонов, набережная, парки и скверы. Объекты коммунального хозяйства», – написал в пятницу, 8 мая, Шумков.

Губернатор отметил, что это может причинять определенные неудобства и попросил курганцев потерпеть. «Наш любимый город этого слишком долго ждал. Очень многое пообветшало и поизносилось. Потому начинаем и продолжаем. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает. Мы всё это делаем для вас и для ваших детей», – резюмировал Шумков.

Как сообщал «Новый День», только в «портфель» дорожно-строительных работ на 2020 год попали более 10 крупных объектов.

Уже началось строительство подъездной дороги к микрорайону Теплый Стан, о которой жители просили много лет. Цена контракта – 50,5 млн рублей. Деньги по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» выделяются из федерального и областного бюджетов. Протяженность трассы, которая будет двухполосной, 1521 метров. Вид строительства – новое. Предполагается не только строительство новой дороги, но и прокладка инженерных сетей, установка ограждения.

Запланирован ремонт двух въездов в Курган. Это шоссе Ботаническое и Восточный подъезд (на участке от путепровода в микрорайоне Керамзитном до трассы Р-254 «Иртыш»).

На средства федерального и областного бюджетов продолжится строительство ул. Мальцева. Автодорога появится на ул. Фарафонова (от ул. Мальцева до 7-го микрорайона). В планах решить проблему подъезда к кладбищу Зайково. Дорогу городские власти обещают сделать на улице Первомайский проспект (от ул. Витебского до ул. Фарафонова) и по ул. Витебского (от ул. Мальцева до пр. Первомайский).

Также в планах продолжение ремонта ул. Мостостроителей (на участке от проспекта Голикова до микрорайона Левашово).

В ремонтный список попадут участки дорог на улицах Станционная (отрезок от ул. Ленина до ул. Гоголя), К. Мяготина (от ул. Невежина до кольцевой развязки, где расположен памятник «Танк Т-34»), Половинская (от ул. Гоголя до ул. Куйбышева). Запланировано строительство и автодороги по ул. Калинина до ул. Садовой.

Часть средств на дорожные работы выделяет бюджет Кургана: на капитальное строительство дорог предусмотрено финансирование в объеме более 276 млн рублей.

Курган, Дарья Котова

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