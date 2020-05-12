Власти Зауралья вновь выставляют на продажу пакет аптечной сети с оборотом 2 миллиарда

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области выставил на продажу 49% капитала АО «Курганфармация» (100% «дочка» облправительства). Это не первая попытка продать актив, которым могут заинтересоваться федеральные фармацевтические сети.

Аукцион назначен на 4 июня. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 31 мая. Цена лота – 422,2 млн рублей. И она снизилась с момента последних торгов, которые в декабре 2019 года были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Тогда пакет ценных бумаг аптечной сети региональный департамент планировал продать за 508 млн рублей.

Как сообщается в аукционной документации, на продажу выставляется пакет акций акционерного общества – 49%. Уставный капитал общества составляет 32,9 млн рублей, состоит из 32 934 акций номиналом 1 тыс рублей.

На балансе предприятия находятся сеть аптек, расположенных в разных муниципалитетах Зауралья (24 аптеки), нежилые помещения и земельные участки, склады и гаражи. Всего – более 60 позиций. Общая площадь зданий – 2498,8 кв метров, помещений – 11 721 квадратов. Основной вид деятельности госпредприятия – оптовая торговля лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения.

По данным системы Seldon, по итогам 2018 года чистая прибыль «Курганфармации» снизилась почти на 50% до 43,2 млн рублей. Выручка за тот же период составила 2 млрд рублей.

Как сообщал «Новый День», у АО «Курганфармация» «скандальная репутация» и руководители госпредприятия постоянно попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Так, в 2014 году экс-руководитель акционерного общества отправился за решетку в связи с присвоением 17 млн рублей, а в 2017 году должности лишился другой руководитель предприятия – Роман Пустозеров. Он также заинтересовал силовиков. После на должность гендиректора «Курганфармации» была назначена Евгения Кобызева. И к ней возникало много претензий, в том числе от населения. Например, в апреле 2018 года она была оштрафована за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

В ноябре 2018 года состоянием дел на предприятии заинтересовался тогда еще врио губернатора региона Вадим Шумков. Тогда же был назначен новый гендиректор акционерного общества. Начались внутренние проверки, был запущен процесс аудита. Новый гендиректор предприятия Роман Багиров тогда сообщал, на предприятии «полностью отсутствовал системный подход к ведению финансово-хозяйственной деятельности и учетной политике».

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 12.05.20

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